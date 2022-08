Les gens le perdent après avoir vu pour la première fois des clips de The Inbetweeners avec un interprète en langue des signes

Comme si nous ne pouvions pas aimer Les intermédiaires plus, des images d’un interprète signant la série ont refait surface en ligne, et les gens sont en colère.

La série à succès Channel 4 nous a peut-être quittés en 2010, mais sa mémoire vit dans nos cœurs et sur Reddit, les utilisateurs du subreddit CasualUK redécouvrant des images de classe d’un signataire faisant de son mieux pour interpréter le bus emblématique w *** scène.

Nous ne pensions pas qu’il était possible que la scène emblématique devienne plus drôle, mais cet article nous a absolument prouvé le contraire.

Il baisse sa fenêtre et crie « bus w ***ers » aux gens dans la rue – seulement pour que la voiture tombe en panne peu de temps après.

C’est l’une des meilleures scènes de la série, et une décennie plus tard, la scène frappe toujours, avec un clip partagé sur Reddit hier 26 août avec la légende : « Aujourd’hui, j’ai appris que vous pouvez obtenir les intermédiaires avec la langue des signes. »

Et cela n’a pas déçu, le signataire proposant certaines des interprétations les plus divertissantes que j’ai jamais vues; Je dis cela en tant que fille qui est née sourde et qui adore regarder des vidéos de signature de rap.