Les gens languissent dans la pandémie sans s’en rendre compte

Adam Grant*/via le New York Times

Au début, je ne reconnaissais pas les symptômes que nous avions tous en commun. Des amis ont mentionné qu’ils avaient de la difficulté à se concentrer. Des collègues ont rapporté que, même avec des vaccins à l’horizon, ils n’étaient pas enthousiasmés par 2021.

Un membre de la famille est resté éveillé tard pour regarder encore une fois La Légende du trésor perdu, même s’il connaissait le film par cœur. Et au lieu de sauter du lit à 6 heures du matin, je suis resté au lit jusqu’à 7 heures du matin, jouant à Words With Friends.

Ce n’était pas un syndrome de burn-out. Et ce n’était pas une dépression. Nous nous sommes juste sentis un peu sans joie et sans but. Il y a un nom pour cela : dépérir.

C’est un sentiment de stagnation et de vide. C’est comme si vous regardiez votre vie à travers une fenêtre nuageuse. Et c’est peut-être le sentiment dominant de 2021.

Alors que les scientifiques et les médecins s’efforcent de traiter et de guérir les symptômes physiques du covid-19 de longue durée, de nombreuses personnes sont aux prises avec les effets sur la santé mentale de la longue pandémie de coronavirus. Cela a frappé certains d’entre nous qui n’étaient pas préparés lorsque la peur et la douleur intenses de l’année écoulée se sont dissipées.

Au cours des premiers jours incertains de la pandémie, il est très probable que le système de détection des menaces de votre cerveau – votre amygdale – était en état d’alerte élevé pour le combat ou la fuite. Lorsque vous avez découvert que les masques nous aidaient à nous protéger – mais pas le nettoyage des emballages – vous avez probablement développé des routines qui ont atténué votre sentiment de peur. Mais la pandémie s’est prolongée et l’état de détresse aiguë a cédé la place à un état débilitant chronique.

En psychologie, nous pensons à la santé mentale sur un spectre allant de la dépression à l’épanouissement. La floraison est le summum du bien-être : vous avez un sens aigu du sens, de la maîtrise et de l’importance pour les autres. La dépression est la vallée du malaise : vous vous sentez abattu, vidé et sans valeur.

L’émaciation est l’enfant moyen négligé de la santé mentale. C’est le vide entre la dépression et l’épanouissement – ​​le manque de bien-être. Vous n’avez pas de symptômes de maladie mentale, mais vous n’êtes pas non plus l’image de la santé mentale. Vous ne fonctionnez pas pleinement. L’émaciation affaiblit votre motivation, entrave votre capacité de concentration et triple les chances que vous réduisiez la productivité au travail. Elle semble être plus courante que la dépression grave et, à certains égards, elle peut être un facteur de risque plus important de maladie mentale.

Le terme a été inventé par le sociologue Corey Keyes, qui a été surpris de voir que de nombreuses personnes qui n’étaient pas déprimées ne prospéraient pas non plus. Ses recherches suggèrent que les personnes les plus susceptibles de souffrir de dépression majeure et de troubles anxieux au cours de la prochaine décennie ne sont pas celles qui présentent ces symptômes aujourd’hui. Ce sont les gens qui dépérissent maintenant. De nouvelles preuves provenant de professionnels de la santé travaillant pendant la pandémie en Italie montrent que ceux qui dépérissaient au printemps dernier étaient trois fois plus susceptibles de souffrir d’un trouble de stress post-traumatique que leurs pairs.

Même si vous ne dépériz pas, vous connaissez probablement des gens qui le font. Mieux comprendre cela peut vous aider à les aider.

Élargir son vocabulaire

Les psychologues considèrent que l’une des meilleures stratégies pour contrôler les émotions est de les nommer. L’année dernière, pendant la pandémie aiguë, le message le plus viral de l’histoire de la Harvard Business Review était un article décrivant notre malaise collectif comme un chagrin. Avec la perte d’êtres chers, nous pleurions la perte de la normalité. « Deuil. » Cela nous a donné un vocabulaire familier pour comprendre ce qui semblait être une expérience inconnue. Bien que nous n’ayons jamais fait face à une pandémie auparavant, la plupart d’entre nous ont subi des pertes. Cela nous a aidés à retenir les leçons de notre propre résilience du passé et à prendre confiance en notre capacité à résister à l’adversité actuelle.

Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les causes de l’émaciation et comment y remédier, mais le nommer peut être une première étape. Cela pourrait aider à désembuer notre vision, nous donnant une vision plus claire de ce qui a été une expérience floue. Et cela peut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le gaspillage est commun et partagé.

Et cela pourrait nous donner une réponse socialement acceptable à « Comment allez-vous ? »

Au lieu de dire « Super! » ou « D’accord », imaginez si nous répondions : « Honnêtement, je suis en train de dépérir. » Ce serait un contraste rafraîchissant avec la positivité toxique, cette pression typiquement américaine pour être toujours optimiste.

Lorsque vous ajoutez du gaspillage à votre vocabulaire, vous commencez à le remarquer autour de vous. Il apparaît lorsque vous vous sentez déçu de votre courte promenade de l’après-midi. C’est dans la voix de vos enfants lorsque vous demandez comment s’est passé le cours en ligne. C’est dans Les Simpson à chaque fois qu’un personnage dit « Eh… ».

Antidote au gaspillage

Alors, que pouvons-nous faire à ce sujet? Un concept appelé « flux » peut être un antidote. Le flux est cet état insaisissable d’absorption dans un défi significatif ou un lien momentané, où votre sens du temps, de l’espace et de vous-même disparaît. Pendant les premiers jours de la pandémie, le meilleur indicateur de bien-être n’était pas l’optimisme ou la pleine conscience, mais un état de flux. Les personnes qui se sont davantage immergées dans leurs projets ont réussi à éviter de dépérir et à maintenir leur bonheur d’avant la pandémie.

Un jeu de mots tôt le matin me catapulte dans un état de flux. Un marathon nocturne sur Netflix peut également faire l’affaire. Cela vous transporte dans une histoire.

Bien que trouver de nouveaux défis, des expériences agréables et un travail significatif soient des solutions possibles à l’épuisement, il est difficile de trouver l’état de flux lorsque vous ne pouvez pas vous concentrer. C’était déjà un problème avant la pandémie, lorsque les gens consultaient leurs e-mails et changeaient constamment d’activité. Au cours de la dernière année, beaucoup d’entre nous ont également été interrompus par des enfants, des pairs et des patrons. Euh…

Accordez-vous du temps ininterrompu

Cela signifie que nous devons fixer des limites. Il y a des années, une société de logiciels en Inde a testé une politique simple : aucune interruption les mardis, jeudis et vendredis avant midi. Lorsque les ingénieurs s’occupaient eux-mêmes de cette limite, 47 % avaient une productivité supérieure à la moyenne. Mais lorsque l’entreprise a officialisé la politique de la période de silence, 65% ont atteint une productivité supérieure à la moyenne. Faire plus n’était pas seulement bon pour la performance au travail : nous savons maintenant que le facteur le plus important de la joie et de la motivation au quotidien est le sens du progrès.

Je ne pense pas qu’il y ait de magie les mardis, mercredis, jeudis et vendredis avant midi. La leçon de cette idée simple est de traiter des blocs de temps ininterrompus comme des trésors à protéger. Cela nous donne la liberté de nous concentrer. Nous pouvons trouver un soulagement dans les expériences qui captent toute notre attention.

Concentrez-vous sur de petits objectifs

La pandémie a été une grande perte. Pour surmonter le dépérissement, essayez de commencer par de petites victoires, comme le simple triomphe de trouver le tueur dans un jeu de détective ou le frisson de trouver le mot de sept lettres manquant dans votre grille de mots croisés. L’un des chemins les plus clairs vers l’état de flux est une difficulté gérable : un défi qui développe vos compétences et augmente votre détermination. Cela signifie prendre du temps chaque jour pour se concentrer sur un défi qui est important pour vous : un projet intéressant, un objectif louable, une conversation significative. Parfois, c’est un petit pas pour redécouvrir une partie de l’énergie et de l’enthousiasme que vous avez perdus tous ces mois.

Le gaspillage n’est pas seulement dans nos têtes; c’est dans nos circonstances. Vous ne pouvez pas guérir une culture malade avec des bandages personnels. Nous vivons toujours dans un monde qui normalise les problèmes de santé physique mais stigmatise les problèmes de santé mentale. Alors que nous entrons dans une nouvelle réalité post-pandémique, il est temps de repenser notre compréhension de la santé mentale et du bien-être. « Pas déprimé » ne veut pas dire que vous n’avez pas de difficultés. « Pas épuisé » ne signifie pas que vous êtes excité. Reconnaître que beaucoup d’entre nous dépérissent peut commencer à exprimer un désespoir silencieux et à éclairer un chemin pour sortir du vide. / TRADUCTION DE ROMINA CACIA

Psychologue organisationnelle de Wharton