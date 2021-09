Les gens jouent au feu rouge et au feu vert pour de vrai après avoir regardé le jeu de calmar

Le thriller voit quelque 456 individus à court d’argent au bord de la ruine financière accepter une étrange invitation à participer à un tournoi pour gagner un énorme plan de sauvetage – mais ce qu’ils ne font pas prendre conscience de jusqu’à ce qu’ils y arrivent, c’est qu’ils participeront à des jeux auxquels ils ont joué quand ils étaient enfants, le problème étant qu’ils sont maintenant un peu plus meurtriers qu’ils ne s’en souviennent.

Quiconque continue de bouger quand c’est le « feu rouge » est éliminé du jeu, mais dans Jeu de calmarversion terrifiante, être éliminé est quelque chose qui est pris beaucoup plus littéralement – avec des joueurs abattus.

Joel Keller de Decider a déclaré: « Jeu de calmar‘s prend une nouvelle idée et la transforme en un drame passionnant. »

Kayti Burt de Den of Geek a ajouté : « Jeu de calmar n’offre pas une échappatoire aux horreurs du monde réel ; dans ses limites en tant que drame de fiction, il nous donne quelque chose de bien plus rare : une affirmation qu’ils existent, et que nous ne sommes pas les seuls à les trouver cauchemardesques. »