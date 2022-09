Les gens font la queue pendant des heures pour rendre hommage à la reine Elizabeth. Des centaines de personnes ont eu besoin de soins médicaux

Les petits-enfants de la reine Elizabeth II (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du centre) le prince britannique William, prince de Galles, Peter Phillips, James, le vicomte Severn, la princesse britannique Eugénie d’York, le prince britannique Harry, duc de Sussex, la princesse britannique Beatrice d’York, la dame britannique Louise Windsor et Zara Tindall tiennent une veillée autour du cercueil de la reine Elizabeth II, drapée dans l’étendard royal avec la couronne d’État impériale et l’orbe et le sceptre du souverain, allongés sur le catafalque du Westminster Hall, à Londres, le 16 septembre. 2022, avant ses funérailles lundi.

Aaron Chown/Getty Images