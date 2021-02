Les gens fabriquent leurs propres vaccins contre le coronavirus chez eux pour moins de 1000 €: ce que l’on sait sur le phénomène du vaccin DIY, ses atouts et ses dangers

Il y a quelques jours, l’histoire d’un petit laboratoire allemand indépendant (dirigé par un médecin de 74 ans) qui aurait créé son propre vaccin contre le coronavirus. Surtout, par l’air de David contre Goliath qu’ils avaient certaines des propres déclarations du chercheur: « S’il s’avère que mon procédé fonctionne, alors les brevets des autres ne sont pas valides. Parce qu’alors n’importe qui pourrait faire un vaccin« .

C’est une bonne histoire, mais elle ne cadre pas bien avec la réalité. Car la vérité est qu’aujourd’hui, avec des moyens très basiques et des connaissances techniques pas trop avancées, n’importe qui peut produire son propre vaccin. Voici ce que Johnswentworth, un utilisateur de LessWrong, qui s’est demandé en décembre, a découvert à quel point il serait difficile de se faire un vaccin.

Tous les chemins l’ont conduit vers RaDVaC, un projet collaboratif et Open source pour le développement rapide de vaccins qui, parmi ses plus de 100 scientifiques et chercheurs, ont des signatures aussi fortes que celles du célèbre professeur de génétique de Harvard George Church. RaDVaC n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, mais peut-être le meilleur pour comprendre le potentiel et les limites des vaccins de bricolage.

À quoi ressemble la fabrication d’un vaccin contre le coronavirus?

Étonnamment simple et à la portée de presque tous les laboratoires amateurs. Le vaccin RaDVaC fonctionne, comme le Vector dont nous avons parlé il y a quelques jours, en utilisant des peptides synthétiques. Autrement dit, il utilise de petits morceaux de protéines du virus pour essayer de renforcer l’immunité. Aujourd’hui, comme l’a souligné Johnswentworth lui-même, il existe de nombreuses sociétés qui se consacrent à la synthèse de peptides à la demande et qui, avec très peu de restrictions, vous envoient des flacons en parfait état chez vous.

C’est intéressant car c’était ce que recherchaient les promoteurs du projet. Dès le début à RaDVaC, ils ont estimé que «les infrastructures sanitaires, commerciales et réglementaires existantes n’avaient pas réussi à fournir un vaccin pour protéger l’humanité, en particulier les plus vulnérables, contre la pandémie». Par conséquent, dans la meilleure tradition de la science citoyenne, ils ont entrepris de créer « un vaccin open source contre le SRAS-CoV-2 « qui était facile à fabriquer avec des matériaux facilement disponibles.

Pour ce faire, ils ont synthétisé «des décennies de littérature scientifique» sur des modèles éprouvés de développement, de production et d’auto-administration de vaccins intranasaux dans un pdf de 69 pages. La papier blanc décrit en détail l’ensemble du processus de fabrication et de préparation d’un vaccin à usage personnel. Par lui-même, même s’il n’est pas destiné à créer quoi que ce soit, il est une lecture fascinante pour comprendre l’état de la science amateur aujourd’hui.

Eh bien, avec ce document en main et le Contexte Technicien de ses années de premier cycle, Johnswentworth a décidé de se mettre au travail et de fabriquer son propre vaccin. Surtout, car à part les peptides, tous les excipients et matériels nécessaires à la préparation de l’aspirat ont pu être trouvés sur Amazon sans problème.

Comme vous le décrivez dans votre article, Bien que les techniques nécessaires pour démarrer le processus ne soient pas triviales, elles sont abordables Pour quelqu’un familier avec un laboratoire: il suffit de faire des solutions, de préparer les peptides et de les mélanger à l’aide d’un agitateur.

Alors quel est le problème? Pourquoi ne faisons-nous pas de vaccins?

Elena Mozhvilo

Le problème, malheureusement, c’est tout le reste. Et, jusqu’à présent, nous n’avons parcouru que la partie simple du processus. Il est souvent «mis en valeur» que Moderna n’a mis que deux jours pour développer son vaccin. Mais cela n’est surprenant que dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle technologie. Les chercheurs d’Oxford, Gamaleya, CanSino ou Vector ont mis beaucoup moins de temps pour savoir à quoi ressemblerait leur vaccin: faire des vaccins est facile, la chose difficile est qu’ils fonctionnent correctement et les produisent au niveau industriel.

L’exemple paradigmatique est le vaccin Oxford. Des chercheurs de l’Université anglaise avaient développé la technologie qui leur permettrait de créer rapidement un vaccin pendant plus d’une décennie, et précisément à cause de cela, tout le monde savait que c’était une valeur sûre. Cependant, ce qu’ils n’avaient pas, c’était la capacité de entreprendre des essais cliniques à l’international qui garantira l’efficacité et la sécurité de votre candidat. Ils n’avaient pas non plus le des structures logistiques et de production pour produire des millions de doses. C’est pourquoi il s’est associé à AstraZeneca, et c’est pourquoi nous pouvons considérer RaDVaC comme un vaccin artisanal: la pandémie est une menace mondiale.

Si nous regardons le document RaCVaC, nous verrons que, selon eux, plus d’une centaine de personnes ont été inoculées avec le vaccin, manque de données sur la façon dont ils se sont comportés, les effets secondaires et l’immunité générés. Il est vrai qu’ils ont choisi le moyen le plus sûr de produire un vaccin et que la possibilité de problèmes (par rapport à tout autre vaccin) est très faible. Au quotidien, nous respirons un nombre incalculable de peptides sans nous causer de problèmes de santé. Cependant, comme nous le savons bien, cela ne veut rien dire.

Les protocoles et les procédures existent parce que l’histoire est pavée de projets bien intentionnés qui se sont très mal terminés. Et, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, ces vaccins DIY sont des projets qui fonctionnent en théorie, mais nous ne savons pas si cela fonctionne dans la pratique. Il n’y a pas de données pour le soutenir. Autrement dit, ils partagent avec le biohacking la même incapacité à payer les chèques qu’ils écrivent avec leur enthousiasme.