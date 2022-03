Les gens énumèrent les films qui sont si traumatisants que vous ne pouvez les regarder qu’une seule fois

Si vous aimez ces types de films, vous adorerez un fil Reddit récent qui répertorie tous les titres qui ont tellement traumatisé les gens qu’ils ne les ont plus jamais regardés.

Un utilisateur a suggéré le tombeau des lucioles était le film qui leur venait à l’esprit lorsqu’ils pensaient à des intrigues traumatisantes et qui a déclenché une vague d’autres suggestions macabres.

L’utilisateur a déclaré : « Il existe un film d’animation appelé Le tombeau des lucioles. Il s’agit de deux frères et sœurs japonais vivant pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est un beau film, à couper le souffle. Mais à la fin, vous êtes tellement épuisé émotionnellement que vous ne pouvez plus le regarder.

Le film dont ils parlent a été réalisé en 1988 et réalisé par Isao Takahate.

Le film Studio Ghibli se déroule à Kobe, au Japon, et suit les frères et sœurs alors qu’ils tentent de survivre aux derniers mois de la Seconde Guerre mondiale.

Un utilisateur a écrit: « Certainement le plus dur de Lars von Trier Cœur d’or trilogie. Briser les vagues était une montre difficile aussi. Je suis juste content qu’il ait utilisé une certaine retenue dans celui-là et qu’il n’ait pas entièrement montré les parties les plus horribles. Sinon, il aurait probablement dépassé Un danseur dans la nuit dans le service de traumatologie.