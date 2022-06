Les gens enchérissent des milliers pour la touffe d’herbe des concerts de Knebworth de Liam Gallagher

Pour chaque grande occasion, il y a toujours un chanceur qui cherche à gagner un peu d’argent – et les concerts de Liam Gallagher à Knebworth se sont avérés être les mêmes.

Le chanteur a joué deux concerts historiques sur le site avec Oasis en 1996, à l’apogée du groupe.

Un quart de million de personnes ont regardé Oasis pendant deux nuits, dont beaucoup, de nombreux plus de ratés sur les billets.

Au cours du week-end dernier, 26 ans après les concerts marquants, LG est revenu jouer deux autres spectacles à Knebworth House dans le Hertfordshire, marquant un zénith élevé de sa carrière solo que peu de gens auraient pu anticiper.

Et quelle meilleure façon de commémorer ce retour spécial qu’avec une touffe d’herbe ?

Un amateur de concert effronté a mis en vente un morceau du gazon sacré sur eBay pour un prix de départ de cinq dollars, ce qui est un peu une arnaque pour être honnête.

Cependant, les enchères sont devenues un peu incontrôlables, et 114 enchères plus tard, l’offre la plus élevée s’élève actuellement à 65 100 € franchement idiots.

Ce n’est même pas un bouquet décent. Crédit : eBay

S’adressant à Leicestershire Live, le vendeur David Watson a déclaré: « J’ai dit en plaisantant que j’allais cueillir de l’herbe et la mettre sur eBay, et quand nous regardions l’un des actes, j’en ai attrapé et je l’ai mis dans mon short.

« Quand je suis revenu, je l’ai frappé pour un cinq, et maintenant il a accumulé des dizaines de milliers. »

Il a ajouté: « Il y a un type qui vend son entreprise de châteaux gonflables pour 20 000 €, et j’ai dit à ma petite amie que si je suis payé, je l’achèterai car c’est le seul moyen de gagner de l’argent avec l’inflation pour le moment. »

Reste à savoir si le meilleur enchérisseur placera réellement son argent là où il se trouve à la fin de l’enchère dimanche.

Mon argent est sur « certainement pas » cependant, étant donné que de nombreux autres vendeurs ont également répertorié l’herbe Knebworth, avec des touffes relativement grosses pour aussi peu que 99p.

Le retour de Liam à Knebworth a été un succès retentissant, avec des fans qui étaient là en 1996 et d’autres qui n’étaient même pas nés se délectant d’un ensemble composé de morceaux solo – dont plusieurs de son nouvel album Allez tu sais – ainsi que de nombreux classiques Oasis.

S’adressant à 45secondes.fr avant les concerts, Liam a déclaré que deux décennies et demie plus tard, il y aurait des différences clés: il aurait être des téléphones, là ne serait pas être Noel, et il aurait Souviens toi.

« Le premier soir, ma mère vient, alors je vais juste y aller, faire le concert et rentrer à la maison », a-t-il expliqué.

« J’en prendrai une bien fraîche avec elle, pas de boisson et ça… alors je me souviendrai de l’une d’entre elles de toute façon. »

Il a poursuivi: « Puis la nuit suivante, ma mère rentre à la maison, alors je ferai une fête alors; mais, vous savez quoi, vous vous asseyez là et vous dites: » La nuit suivante, nous allons devenir fous et massifs ça va être ça,’ – Je ne peux plus faire ça ces jours-ci, j’ai quelques pintes et quelques cigarettes et c’est comme, ‘Je vais me coucher, mec.’

« Vous pensez que vous allez avoir la plus grande soirée de tous les temps, je pense qu’ils ont été faits.

« Après quelques heures, c’est comme, ‘F ** k cet homme’, tout le monde parle de la merde dans votre oreille, ‘Je vais au lit mon pote.’