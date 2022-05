Les gens émus par le documentaire émotionnel de Joe Wicks

Les cours d’éducation physique de l’entraîneur de fitness ont été diffusés en direct par des millions de personnes et ont constitué un moyen précieux de rester en forme, de se défouler et de se vider la tête lorsque nous étions confinés chez nous.

Wicks – alias The Body Coach – a réfléchi à cette éducation difficile dans un nouveau documentaire Joe Wicks : Face à mon enfancequi a été diffusé sur BBC One ce soir (lundi 16 mai).

Le doc d’une heure est jonché de moments touchants, alors que Wicks confrontait son passé et partageait des conversations franches avec ses amis et sa famille.

« Parce qu’ils vivent dans cette magnifique maison… et je veux qu’ils comprennent que tout le monde ne vit pas dans ces maisons et n’a pas les vacances que nous faisons.

« Je veux qu’ils apprécient notre vie et qu’ils soient reconnaissants et reconnaissants et qu’ils sachent que l’histoire de notre famille a vraiment créé tout cela, vraiment.

« Je vais donc leur parler ouvertement et les faire parler de leur santé mentale autant que possible quand ils commenceront à aller à l’école et à téléphoner et des trucs comme ça. »