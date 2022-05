Les gens émerveillés par les effets de la bande-annonce d’Avatar 2

La première bande-annonce de Avatar : la voie de l’eau a chuté, et les gens sont déjà émerveillés par les effets spéciaux. Vérifiez le ici:

Les fans attendent depuis longtemps la suite. Il devait initialement sortir en 2014, et nous ne recevons que le premier teaser maintenant – alors peut-être vous détendre si vous n’avez toujours pas fait la vaisselle du week-end.

Le film original de James Cameron est sorti en 2009 et ce fut un succès colossal, à la fois au box-office et pendant la saison des récompenses.

En particulier, les effets visuels du film ont stupéfié le public du monde entier, et les gens avaient donc des attentes très élevées pour la suite.

Mais même avec cette barre outrageusement haute, les gens ont été époustouflés par le nouveau teaser.

Une personne a écrit: « Cela a certains des effets spéciaux les plus époustouflants que j’ai jamais vus.

« Il a l’air si incroyablement beau. Je vois ce film phénoménal sur le plus grand écran que je puisse trouver. »

Un autre a ajouté : « Si vous comprenez le processus des effets visuels, vous savez déjà qu’Avatar pourrait remporter l’Oscar VFX rien qu’avec ce teaser. »

Un troisième a déclaré: « Vous voyez, depuis environ 10 ans, je m’occupe des suites d’Avatar, mais cette bande-annonce est littéralement le plus grand travail d’effets visuels CGI que j’ai jamais vu, alors, euh, je ‘ Je suis hype maintenant. Désolé James Cameron. :(«

La première image est un concept art, la deuxième image est une photo de la bande-annonce. James Cameron est sur le point de lancer une arme nucléaire à effets visuels sur l’industrie du cinéma en décembre. Avatar : La Voie de l’Eau. pic.twitter.com/jNaWKVLWyf — TG✨🇯🇲 (@TerrelleGraham) 8 mai 2022

Cette bande-annonce d’avatar 2 est exactement comme toutes les bandes-annonces devraient être! N’a révélé aucun point de l’intrigue mais a quand même réussi à capter mon attention et maintenant il a mon intérêt. Les effets visuels étaient incroyables et la musique était magnifique. J’ai hâte d’y être! pic.twitter.com/QuiFqV6jHM — Jonmetal 824 (@Road2Arkadia) 7 mai 2022

Le film d’action et d’aventure de science-fiction verra le retour de Jake Sully (Sam Worthington) et Na’vi Neytiri (Zoe Saldana), ainsi que Sigourney Weaver en tant que Dr Grace Augustine et Stephen Lang en tant que colonel Miles Quaritch.

Kate Winslet et Vin Diesel ont également rejoint le casting.

Se déroulant plus d’une décennie après le premier film, le film suivra la famille Sully, documentant les batailles qu’ils mènent et les tragédies qu’ils endurent pour se protéger mutuellement.

Au CinemaCon, où le teaser a été initialement révélé, Cameron a déclaré : « [We’re] repousser les limites encore plus loin avec une fréquence d’images élevée, une résolution 3D plus élevée et une plus grande réalité dans nos effets visuels.

« Je voulais que notre retour à Pandora soit quelque chose de vraiment spécial. Chaque plan est conçu pour le plus grand écran, la plus haute résolution et la 3D la plus immersive disponible. Je pense que nous avons réussi. »

Les fans sont déjà étonnés des effets spéciaux. Crédit : Studios du XXe siècle

Le réalisateur travaille toujours d’arrache-pied pour apporter la touche finale au film, mais en seulement deux minutes, il semble que nous soyons prêts pour un autre film époustouflant plus tard cette année.

Lang (le colonel Miles Quaritch) a déclaré à EW : « Je pense [fans will] être enchanté et fasciné. Regardez, il y a des gens qui vont juste adorer ce monde. »

Étonnamment cependant, ce n’est que la première des trois autres suites prévues : apparemment, les troisième, quatrième et cinquième versements seront intitulés Avatar : le porteur de graine, Avatar : le cavalier de Tulkun et Avatar : la quête d’Eywa respectivement.

Pour le moment cependant, contentons-nous d’être excités pour la suite – et prions pour qu’il n’y ait plus de retard.