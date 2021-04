Les gens d’Outriders peuvent voler vers Post-Mortem PS5, PS4 Server Woes

Outriders s’est avéré plus populaire que ce à quoi nous nous attendions, déplaçant plus de 50% de ses copies physiques sur PlayStation 5 au Royaume-Uni – et établissant des records simultanés impressionnants sur Steam. Il semblerait, peut-être, que même le développeur polonais People Can Fly ne soit pas à l’origine de ce genre de succès, car ses serveurs sont en marche depuis le lancement.

Bien sûr, avec le jeu nécessitant une connexion en ligne pour jouer, cela a été quelques jours difficiles pour l’équipe des médias sociaux du titre. Cependant, alors que les choses commencent à se stabiliser, il est promis de fournir un post-mortem sur exactement ce qui n’a pas fonctionné le jour de la sortie – et ce qui a été fait pour résoudre les problèmes, afin que tout le monde puisse se connecter avec succès.

«Nous travaillons continuellement sur tout cela, mais nous espérons pouvoir dans un proche avenir partager des détails plus spécifiques sur ce qui se passe et ce que nous avons fait à ce sujet», lit-on dans le communiqué officiel du titre. Twitter Compte. Comment s’est passé votre week-end de Pâques avec Outriders? Redémarrez les serveurs dans la section commentaires ci-dessous.