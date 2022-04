Les gens disent tous la même chose après qu’Emma Mackey soit castée dans le même film que Margot Robbie

Éducation sexuelle la star Emma Mackey a rejoint le casting du prochain nouveau Barbie film, et les fans ne pourraient pas être plus ravis – notamment parce qu’elle pourra partager une facturation avec son sosie hollywoodien.

Selon The Hollywood Reporter, même Will Ferrell serait à bord en tant que PDG d’une entreprise de jouets qui « peut ou non être Mattel ».

Un troisième a suggéré: « Il faut qu’Emma Mackey et Margot Robbie soient frères et sœurs dans Barbie, ce qui convient. »

Les détails de l’intrigue sont assez minces sur le terrain à ce stade, mais nous savons que Robbie coproduira également sous sa bannière de production LuckyChap Entertainment, aux côtés de Tom Ackerley de la société, et de Robbie Brenner et David Heyman de Mattel.

Josey McNamara de LuckyChap et Ynon Kreiz de Mattel sont également à bord en tant que producteurs exécutifs, tandis que le casting comprend également Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp et America Ferrera.

« Je suis tellement honorée d’assumer ce rôle et de produire un film qui, je pense, aura un impact extrêmement positif sur les enfants et le public du monde entier.

« Les gens entendent généralement Barbie et pensent: « Je sais ce que ce film va être », puis ils entendent que Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils se disent: « Oh, eh bien, peut-être que je ne sais pas … » »