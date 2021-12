Les gens disent que Spider-Man : No Way Home est le meilleur film de Marvel

La suite très attendue a finalement été publiée mercredi (15 décembre) cette semaine avant des mois de spéculation fébrile, écrasant les chiffres du box-office pré-pandémique et récoltant certaines des critiques les mieux notées pour un film Marvel depuis Avengers : Fin de partie.

Le film reprend juste après que Mysterio (Jake Gyllenhaal) ait accusé Spider-Man de son meurtre et l’ait démasqué sous le nom de Peter Parker à la fin de 2019. Spider-Man : loin de chez soi.

Face à une vague de presse négative, Peter se tourne vers le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et le persuade de lancer un sort pour faire oublier qu’il est Spider-Man – ce qui finit par se retourner contre lui et entraîner des gens comme le Doc Ock d’Alfred Molina et le Bouffon vert de Willem Dafoe dans le MCU.