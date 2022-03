Les gens disent que le nouveau film est tout aussi dérangeant que le mille-pattes humain

Fans d’horreur, avons-nous un régal pour vous – un nouveau film sorti sur Disney Plus est tellement foiré que les gens le comparent à Le mille-pattes humain. Regardez la bande-annonce ici :

Frais n’est pas votre horreur banale, cependant, car elle commence dans un style similaire à votre romcom classique.

L’intrigue suit Noa, une femme qui en a marre du monde des rencontres modernes et des applications qui vont avec (quelque chose auquel je pense que nous pouvons tous nous identifier).

Mais lorsqu’elle rencontre un gars nommé Steve dans les magasins, elle décide de lui donner une chance et ils échangent leurs numéros.

Jusqu’ici, tout va bien – mais lorsque Noa accepte l’invitation de Steve à une escapade d’un week-end, elle découvre bientôt que son nouveau partenaire a des appétits inhabituels.

Et c’est à ce moment que les choses prennent une tournure bizarre.

Les critiques et le public ont été à la fois ravis et dégoûtés du film, qui met en vedette Les gens normaux Daisy Edgar-Jones dans le rôle de Noa et l’acteur de Bucky Barnes Sebastian Stan dans le rôle de Steve.

L’écrivain de GamesRadar, Matt Maytum, décrit Frais comme ‘un flipper de genre tordu qui nécessite un estomac solide’.

Ailleurs, Ian Sandwell de Digital Spy a déclaré: « Notre seul mot d’avertissement, il est probablement préférable que vous ne preniez pas un repas complet avant de regarder. »

Des sentiments similaires ont été partagés par les téléspectateurs à la maison, avec un écrit sur Twitter: «Briah m’a fait regarder ce film intitulé Frais. Cette merde est folle. Comme Human Centipede niveau fou.

Un autre a dit : « Je regarde Frais le film Hulu et et ça me donne Human Centipede vibrations. »

« Le film Disney+ Frais a essentiellement montré que rencontrer des gens de manière organique est bien pire que de les rencontrer en ligne lmfao », a plaisanté un troisième, ajoutant:« C’était dérangeant.

D’autres n’ont pas tardé à faire l’éloge du jeu d’acteur exposé aux côtés des rythmes les plus dérangeants du film.

« Les kidnappings/tueurs en série/tortures ne sont pas mon genre d’horreur », a commenté l’un d’entre eux en ligne.

« Mais Frais était solide. C’est très grossier, extrêmement dérangeant, et je ne le reverrai probablement pas, mais Sebastian Stan et @DaisyEdgarJones ont absolument écrasé leurs rôles, et le rythme est parfait.

Le film est sorti sur Hulu aux États-Unis le 4 mars et est finalement sorti le 18 mars au Royaume-Uni sur Disney Plus après avoir été repoussé de quelques semaines.