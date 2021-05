Les gens dessinent Shrek de la mémoire et les résultats sont incroyables

Actisom Ensemble ACTILATEX PLUS 140x190cm sommier kit blanc

ACTISOML'avis de notre expert: Le matelas Actilatex PLUS d'une épaisseur de 26cm est un matelas haut de gamme de la marque ACTISOM. Composé de 4 technologies innovantes que sont la mousse mémoire de forme, le latex, la mousse actiSoft et une mousse haute densité, ce matelas vous procure une incroyable sensation de bien-tre et de repos. Idéal pour les personnes la recherche d'une récupération optimale. Epaisseur 26 cm Plateau pour les 2 faces 3cm Latex + Mousse polyuréthane mémoire de forme + mousse polyuréthane actiSoft Bloc mousse polyuréthane haute densité 20cm Coutil 100% polyester micro-perforé ultra respirable Confort Trs ferme Type de sommier : Tapissier lattes démontable assembler soi mme paisseur :14 cm Structure et traverses de renfort en pin massif 2x15 lattes multiplis Garnissage fibres 100% polyester 120G/M2 Tissu maille 100% polyester 260G/M2 Pieds : Bois 15cm fournis Montage facile : le montage pourra tre effectué par une personne seule en seulement 10 minutesAfin de faciliter la livraison et l'accs certains logements, ce matelas est livré compressé et enroulé. Ds ouverture de l'emballage, il reprend en quelques dizaines de minutes sa taille et son volume. 24 36 heures sont nécessaires pour que le matelas récupre son volume définitif. Le sommier en kit simplifie l'accs toutes les pices. Montage trs facile par une personne seule en 10 min seulement. Livraison gratuite, sur rendez-vous, sous 3 10 jours aprs la remise au transporteur, au pas de porte (maison individuelle) ou au pied de l'immeuble. Prise de rendez-vous par SMS. Pas de reprise de l'ancienne literie.