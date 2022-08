Les gens demandent à une femme atteinte de la « phobie de Michael Jackson » de jouer dans la nouvelle série Big Brother

L’émission de téléréalité emblématique devrait faire son retour en mai 2023 après avoir été supprimée en 2018 en raison d’un manque d’audience, de sorte que la pression est certainement exercée sur les créateurs pour attirer les téléspectateurs avec un casting mémorable et divertissant.

ITV2, qui sont responsables du retour des Grand frère, ont déjà promis d’inclure un casting de « colocataires soigneusement sélectionnés de tous les horizons », et certains espéraient l’inclusion d’une femme qui a peur du roi de la pop.

Évidemment, Jackson n’est plus avec nous, mais des images partagées sur TikTok prouvent que sa ressemblance suffit à faire se tortiller la femme.

La récente vidéo virale a été partagée par TikToker Mace, qui l’a capturée pendant ses vacances avec sa sœur à Aiya Napa. Il montre la femme secouant la tête et ayant l’air généralement traumatisée tandis que derrière elle, un homme vêtu d’une veste rouge et d’un pantalon noir montre des mouvements de danse à la Jackson au son de « Thriller ».

La vidéo est rapidement devenue virale, accumulant plus de neuf millions de vues en quelques heures et propulsant rapidement la femme au sommet de la liste publique des « potentiels ». Grand frère concurrents’.

Partageant la vidéo, l’utilisateur de Twitter Harrison a écrit: « Si ITV ne trouve pas cette icône et la fait entrer Grand frère l’année prochaine, il leur manque un tour. »

Il y a eu beaucoup d’enthousiasme pour la nouvelle série de Grand frère depuis qu’elle a été annoncée par ITV plus tôt ce mois-ci, Paul Mortimer, le chef de la télé-réalité d’ITV2, a déclaré qu’il s’agirait d’une version « rafraîchie et contemporaine » de la série, mais promettait qu’elle inclurait « tous les points de format familiers qui ont gardé les téléspectateurs engagés et divertis ». la première fois ».