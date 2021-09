Les gens déconcertés par Kim Kardashian se maquillent avant de se couvrir le visage au gala du Met

En préparation de l’événement de célébrités, Kardashian a rendu visite à sa maquilleuse incontournable d’Hollywood pour avoir son visage enduits de cosmétiques de créateurs, y compris Crème de la Mer et sa propre gamme KKW Beauty.

Mario Dedivanovic, fondateur et PDG de Makeup Par Mario, a partagé quelques photos des coulisses de Kardashian se préparant, écrivant sur Instagram : « Préparation pour le #MetGala aujourd’hui avec @kimkardashian. »

Publication d’une capture d’écran de la publication Instagram de Mario et d’une photo de Kardashian au Met Gala, un utilisateur de Twitter a écrit : « Cela en valait-il la peine Mario ????? Était-ce ????«

Leur tweet a depuis accumulé des centaines de retweets et des milliers de likes, de nombreuses personnes affirmant qu’elles avaient été « caquetées » par l’observation.

Le thème du Met Gal 2021un était ‘En Amérique : un lexique De Mode’, destiné aux invités à célébrer ce que l’Amérique signifie pour eux et, plus important encore, comment cela se traduit par la mode.

Soutenant le design, un tiers s’est offert leur analyse de la tenue, en disant : « Kim K à #la rencontre écoutez-moi : avons-nous pensé qu’elle n’est peut-être que l’ombre d’elle-même parce qu’elle est à la mode américaine ? Non pas que je pense qu’ELLE EST à la mode, seigneur, mais elle a cette plate-forme qui a demandé aux designers américains de créer une mode qui n’est pas pour 6 pieds 105 kg femmes. Iconique. »

Le média a déclaré: « Au cours de leur relation amoureuse, West n’a pas hésité à partager ses opinions sur la garde-robe de Kardashian – un épisode entier de Garder le cap Avec les Kardashian‘s est dédié au relooking de sa garde-robe que lui et son styliste lui ont offert.

« Maintenant qu’ils sont des ex sympathiques, West donne toujours son avis. Le look Met Gala qu’il a créé pour elle reflète son amour du minimalisme, [Balenciaga’s Demna] Le glamour inné de Gvasalia et Kardashian.