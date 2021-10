Les gens choqués par une blague grossière dans le vieil épisode de ChuckleVision

Le compte TikTok @goodolbritishnostalgia a partagé le clip, dans lequel Barry et Paul Chuckle ont leur journée gâchée par un lutin.

Après avoir demandé poliment ce qu’il croyait être le lutin de partir, il se penche un peu plus et donne une petite tape dans l’air.

Ce à quoi Barry explique qu’il « le chatouille sous le menton », avant que Paul n’explique qu’il est en fait un peu plus grand que Barry ne le pensait, ce qui signifie qu’il ne s’était pas chatouillé le menton après tout.

Étalon-or RireVision si vous me demandez, mais certains utilisateurs de médias sociaux sont surpris que l’épisode ait jamais été diffusé sur CBBC en raison de la blague risquée.

Quelqu’un d’autre a commenté : « Les insinuations dans les programmes pour enfants dans les années 80 et 90 étaient choquantes. Drôle cependant.

Une autre personne a écrit: « Essayez ça maintenant et regardez-le se faire claquer. »

Ce n’est pas le premier clip refait surface de l’émission qui a choqué les gens – plus tôt cette année, une blague grossière similaire a fait le tour.

Dans l’épisode, Paul et Barry Chuckle étaient responsables d’un hôtel et prenaient une réservation auprès d’un homme plus âgé.