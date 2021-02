Les gens choqués après que Gordon Ramsay prétende avoir une taille de 15 pieds

Le célèbre chef et animateur de télévision écossais s’est récemment entretenu avec Phillip Schofield et Holly Willoughby sur Ce matin à propos du quiz, mais c’est sa prétention d’avoir une taille de chaussures énorme 15 qui a fait parler Internet.

Solde bancaire commence ce soir sur la BBC et sera diffusé les mercredis, jeudis et vendredis pendant les trois prochaines semaines.

Il voit une paire de concurrents essayer d’équilibrer des piles de lingots d’or de différentes tailles sur une planche d’équilibrage tout en répondant à une série de questions. Au fur et à mesure qu’ils équilibrent davantage le prix potentiel augmente – jusqu’à un jackpot total de 100000 € – mais si le tableau devient mal équilibré et s’effondre, ils repartiront sans rien.

Ramsay a parlé à Schofield et Willoughby de l’origine de l’idée, et a également plaisanté sur les conseils de son ami et collègue célèbre chef Gino D’Acampo, qui héberge Family Fortunes.

Ramsay est bien sûr devenu célèbre dans des émissions telles que Cauchemars de cuisine et La cuisine de l’enfer pour son fusible notoirement court – alors qu’il est également devenu l’utilisateur de TikTok à la croissance la plus rapide au monde – et on lui a demandé s’il était également « tetchy » sur la nouvelle émission.