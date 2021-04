Les gens appellent Netflix pour faire Cuthbert et Colin le documentaire sur Caterpillar

Plus tôt cette semaine, M&S a lancé une réclamation en matière de propriété intellectuelle auprès de la Haute Cour en faisant valoir que la similitude du gâteau Cuthbert d’Aldi, le Caterpillar, conduit les consommateurs à croire qu’ils sont de la même norme et « chevauche les queues de manteau » de la réputation de M&S avec Colin, qui a fait ses débuts il y a plus de 30 ans.