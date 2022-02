Les gens appellent l’intrigue dans la comédie de Steve Carrell « parmi les meilleures de l’histoire du cinéma »

Tout en enseignant à Cal comment séduire une femme et devenir le joueur ultime, Jacob rencontre Hannah (Emma Stone), et il commence à réexaminer ses opinions sur le sexe, l’amour et les femmes alors qu’il commence à tomber amoureux d’elle.

En réalisant que sa fille sort maintenant avec cet homme, qui était auparavant un joueur, Cal exige qu’ils rompent. De toute évidence, ils ne le font pas et le chaos s’ensuit, qui ne continue que lorsque le voisin de Cal, Bernie ( John Carrol Lynch ), arrive et attaque Cal en croyant qu’il a couché avec sa fille mineure.

Le combat se poursuit encore plus loin lorsque David Lindhagen ( Kevin Bacon ), l’homme avec qui Emily avait une liaison arrive, et Jacob le frappe.

« L’horreur et les thrillers ont eu le monopole de ces éléments de l’intrigue pendant de nombreuses années. Je conteste que la révélation d’Hannah amenant son petit ami à rencontrer sa famille soit l’une des scènes les plus surprenantes et les plus satisfaisantes qui utilise une mauvaise orientation intentionnelle par n’importe quelle équipe de rédaction. Je adore ça. »