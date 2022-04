Les gens appellent le film de Pete Davidson sur Netflix « la meilleure chose » qu’ils ont regardée

a récemment regardé Le roi de Staten Island avec @marisatomei et Pete Davidson. C’est en fait l’un des meilleurs films à sortir de @netflix pendant un certain temps. Je recommande fortement de le regarder. Je lui donne une putain de tonne de tatouages ​​sur dix pic.twitter.com/2cGH6mufYQ

Alors qu’un troisième a ajouté: « Je ne peux pas recommander un film plus que King of Staten Island, absolument incroyable. »

Davidson a parlé plus tôt à 45secondes.fr de l’expérience de la réalisation d’un film aussi personnel: « Ce n’était pas trop difficile parce que j’avais Judd à la barre. Judd et moi avons une excellente relation et il est toujours très sensible à ce que je ressens et mes problèmes.