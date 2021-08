Les gens adorent la nouvelle série de Sky, The White Lotus

Fruit of the Loom 63-032-0 - Hommes Tipped Polo Sky Blue/White - Taille M

Ce sont les deux petites rayures contrastées sur le col et les manches qui font la particularité de ce polo Fruit of the Loom. Elles lui apportent un petit air sportif que vous serez certainement fier d'arborer personnellement. En 180 gr/m² pour les versions couleur et 170 gr/m² pour la version blanche, ce polo 100 % coton entrera parfaitement dans l'alliance que vous souhaitiez effectuer avec votre pantalon en toile. Il vous garantira aussi d'impeccables finitions telles que sa bande de propreté contrastée au niveau du col ou sa patte de boutonnage 3 boutons dans la teinte du tissu.