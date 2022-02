Les gens accrochés par le dernier drame captivant sur le vrai crime de Netflix

Le synopsis se lit comme suit: « Un journaliste qui a beaucoup à prouver enquête sur le cas d’Anna Delvey, l’héritière allemande légendaire d’Instagram qui a volé le cœur de la scène sociale de New York – et a également volé leur argent.

« Mais est-ce qu’Anna New York est la plus grande arnaqueuse ou est-elle simplement le nouveau portrait du rêve américain ?

« Anna et le journaliste forment un lien d’amour-haine sombre et drôle alors qu’Anna attend son procès et que notre journaliste lutte contre la montre pour répondre à la plus grande question à New York : qui est Anna Delvey ? »