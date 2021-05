Les gènes d’algues ont aidé un aveugle à récupérer une partie de sa vision

Un aveugle qui ne pouvait percevoir que la moindre lumière peut désormais percevoir des formes floues, grâce à la thérapie génique et à une paire de lunettes spécialement conçues.

L’homme a été diagnostiqué avec une maladie appelée rétinite pigmentaire il y a 40 ans, à l’âge de 18 ans, selon un nouveau rapport, publié lundi 24 mai dans le journal. Médecine de la nature . Les personnes atteintes de rétinite pigmentaire portent des les gènes qui, en raison de nombreuses mutations, provoquent la lumière -les cellules sensibles de la rétine à l’arrière du œil tomber en panne, selon le National Eye Institute (NEI).

Ces gènes codent généralement pour des protéines fonctionnelles dans la rétine, mais ne parviennent pas à construire ces protéines, ou à fabriquer des protéines anormales qui fonctionnent mal ou produisent des substances qui endommagent directement le tissu rétinien. La maladie affecte environ 1 personne sur 4000 dans le monde, selon le NEI, et peut parfois conduire à une cécité complète, comme cela s’est produit chez le patient de 58 ans dans la nouvelle étude, BBC News a rapporté .

En rapport: 12 images étonnantes en médecine

Pour tenter de traiter la perte de vision de l’homme, les scientifiques ont inséré des gènes codant pour une protéine sensible à la lumière dans un virus modifié, puis ont injecté ces vecteurs viraux génétiquement modifiés dans l’un de ses yeux, ont rapporté les chercheurs. La protéine, appelée ChrimsonR, est une version technique d’une protéine sensible à la lumière trouvée dans unicellulaire algues , qui permet à l’organisme unicellulaire de détecter et de se déplacer vers la lumière du soleil, Rapport sur la revue technologique du MIT .

ChrimsonR appartient à une famille de protéines sensibles à la lumière appelées channelrhodopsins, d’où le « H » ajouté dans le cramoisi, et a été modifié pour réagir aux couleurs dans l’extrémité rougeâtre du spectre de couleurs, à savoir la lumière ambrée. En injectant les gènes pour ChrimsonR dans la rétine – en particulier dans les cellules ganglionnaires rétiniennes, une sorte de cellule nerveuse qui envoie des signaux visuels au cerveau – l’équipe espérait rendre ces cellules sensibles à la lumière jaune-orange, a rapporté le MIT Technology Review.

Voici où les lunettes spéciales sont entrées. Les lunettes captent les changements d’intensité lumineuse de l’environnement et traduisent ensuite ce signal en une image ambrée intense qui est projetée directement sur la rétine du patient, dans le but d’activer ChrimsonR. Des mois se sont écoulés avant qu’une quantité importante de ChrimsonR ne s’accumule dans l’œil de l’homme et ne commence à altérer sa vision, mais finalement, il a commencé à percevoir des motifs de lumière avec l’aide des lunettes, a rapporté BBC News.

« Le patient a perçu, localisé, compté et touché » différents objets en utilisant son œil traité, seul, et en portant les lunettes, ont écrit les chercheurs dans l’étude. Par exemple, le patient pouvait apercevoir un cahier et des tasses placés sur une table devant lui, bien que lorsqu’on lui a demandé de compter les tasses, il n’a pas toujours donné le nombre correct, selon MIT Technology Review.

Avant de recevoir la thérapie, l’homme ne pouvait détecter aucun objet, avec ou sans lunettes, et après l’injection, il ne pouvait voir qu’en portant les lunettes, car elles convertissent toute la lumière en une teinte ambrée, ont rapporté les chercheurs.

En plus du cahier et des tasses, le patient a déclaré avoir été en mesure de voir les lignes blanches peintes à un passage pour piétons, a rapporté la BBC. «Ce patient était au départ un peu frustré car il a fallu beaucoup de temps entre l’injection et le moment où il a commencé à voir quelque chose», premier auteur, le Dr José-Alain Sahel, ophtalmologiste et scientifique à l’Université de Pittsburgh et à l’Institut de la vision de Paris, a déclaré à la BBC. Le patient a commencé à s’entraîner avec les lunettes environ 4,5 mois après son injection et n’a commencé à signaler des améliorations de sa vision qu’environ 7 mois après cela, a rapporté l’équipe.

« Mais quand il a commencé à faire des reportages spontanément, il a pu voir les rayures blanches traverser la rue, vous pouvez imaginer qu’il était très excité. Nous étions tous excités », a déclaré Sahel à la BBC.

Même maintenant, la vision de l’homme reste encore assez limitée, en ce sens qu’il ne peut voir que des images monochromes et à une résolution assez basse. Mais « les résultats fournissent la preuve de concept que l’utilisation de la thérapie optogénétique pour restaurer partiellement la vision est possible », a déclaré à BBC News l’auteur principal, le Dr Botond Roska, directeur fondateur de l’Institut d’ophtalmologie moléculaire et clinique de l’Université de Bâle. (« Optogénétique » décrit en gros la technique d’utilisation de la lumière et modification génétique pour contrôler l’activité des neurones.)

Bien sûr, bien que ces premiers résultats soient passionnants, l’étude est limitée dans la mesure où un seul patient a reçu le traitement jusqu’à présent, a déclaré à la BBC James Bainbridge, professeur d’études rétiniennes à l’University College London qui n’était pas impliqué dans l’étude. .

En savoir plus sur la recherche dans nouvelles de la BBC et Examen de la technologie MIT .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.