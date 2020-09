«Les géants de la technologie prospèrent pendant la crise, ils doivent payer plus d’impôts»: la poussée de l’UE

Parmi les nombreuses entreprises, grandes et petites, contraintes de suspendre ou d’arrêter leurs activités au cours des mois de coronavirus il y a une catégorie de sujets qui a réussi dans ce 2020 pas seulement pour survivre mais pour prospérer: celle des grands multinationales technologiques. C’est la croyance de l’UUnion européenne, qui, selon les mots de son commissaire à l’économie Paolo Gentiloni, a de nouveau parlé de la nécessité pour les géants de la Silicon Valley payer plus d’impôts au sein de l’UE.

Les déclarations de Gentiloni ont été enregistrées par le radiodiffuseur américain CNBC dans une interview accordée en marge du forum Ambrosetti tenu le week-end dernier, et reflètent en fait une position que l’Union tient depuis un certain temps à l’égard des entreprises technologiques: que ces groupes ils doivent contribuer davantage aux recettes fiscales des pays dans lesquels ils font leurs revenus. Pour aggraver la situation de ce point de vue, on y a pensé crise sans précédent, dont – selon Gentiloni “Les géants des plateformes numériques sont les vrais gagnants, du moins d’un point de vue économique; c’est quelque chose qui est là pour tous”.

En fait – de l’avènement du coronavirus aux mois de verrouillage et à la période d’incertitude qui a suivi l’isolement – de nombreuses entreprises ont souffert et ont fermé leurs portes en raison des conséquences économiques de la pandémie. D’autre part, les produits de divertissement en ligne, les plateformes de messagerie et dédiées aux appels vidéo, les outils de collaboration pour un travail intelligent et de nombreux autres services se sont avérés fondamentaux et de plus en plus utilisés, amplifier les revenus d’entreprises qui, avant même la pandémie, étaient les protagonistes de moments de croissance. Dans un contexte similaire, se plaint le commissaire à l’économie de l’UE, il est difficile “d’accepter l’idée que ces sujets ne paient pas un montant équitable d’impôts en Europe”.

Les déclarations de Gentiloni arrivent à un moment délicat. L’Union européenne essayer pendant un certain temps à travailler sur une nouvelle fiscalité mondiale pour les multinationales technologiques, sans toutefois pouvoir aboutir à des résultats concrets, également du fait de la réticence des Etats-Unis, qui ne souhaitent pas sanctionner les entreprises locales. Pour cette raison, certains pays ont entre-temps agi seuls en imposant des taxes web aux géants qui risquent pourtant de devenir des boomerangs: dans ces mêmes semaines, certaines multinationales du secteur comme Apple, Amazon et Google ont annoncé qu’elles réagiraient simplement aux nouvelles taxes. les télécharger aux partenaires et fournisseurs – et par conséquent aux utilisateurs finaux et aux clients.

Les négociations mondiales progressent lentement, également freinées par le fait que les États-Unis sont impliqués dans un tour électoral polarisé sur plusieurs fronts, mais il semble maintenant que l’Union est disposée à imposer une accélération au procès: “Si nous n’arrivons pas bientôt à une solution concertée, la Commission européenne proposera sa solution l’année prochaine”.