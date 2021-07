Les GB Tom Daley et Matty Lee ont remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Les Britanniques Tom Daley et Matty Lee ont remporté la médaille d’or au 10 mètres synchronisé hommes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Le duo a terminé avec 471.81 points n’ayant jamais quitté les deux premiers et a remporté le titre olympique avec 1,23 point d’avance sur la Chine, le Comité olympique russe étant troisième.

Il s’agit de la troisième médaille olympique de Daley après avoir remporté le bronze aux Jeux de Londres et de Rio.

La paire a bien commencé après un carpé d’un saut périlleux vers l’intérieur au premier tour et a continué sa forme pour mener avec deux tours restants.

Le mauvais plongeon de la Chine – un score de 73,44 points a été classé sixième au quatrième tour – a laissé la voie à l’or ouverte pour Daley et Lee.

Ils ont marqué 93,96 au quatrième tour avec un impressionnant carpé arrière de trois sauts périlleux et demi pour prendre les commandes.

Un cinquième plongeon – un repli renversé de trois sauts périlleux et demi – a rapporté 89,76 points pour mettre la pression sur la Chine avant la ronde finale.

La paire britannique avait 1,74 point d’avance et un impressionnant saut périlleux groupé avant de quatre et demi leur a valu 101,01 points et la Chine n’a pas pu les rattraper avec leur dernier effort.