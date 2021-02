Les Gayming Awards annoncent les gagnants de la cérémonie d’ouverture

La representación de las minorías en diversos aspectos de las artes y la cultura del entretenimiento ha sido un tema constante en los medios durante los últimos años, puesto que esto de cierto modo moldea la percepción que se tiene sobre cierto colectivo en las personas que no pertenecen à lui.

Comme tout autre support de divertissement, les jeux vidéo sont un domaine qui a récemment subi un changement positif dans ce domaine, c’est pourquoi la célébration de « Prix ​​Gayming»Via Twitch.

Cet événement a tenu sa cérémonie d’ouverture cette année, présentant un espace dans lequel il cherche à récompenser la représentation des membres LGBTQ + dans les jeux vidéo à travers neuf catégories. Des titres comme « Enfers« , »Dis moi pourquoi« Y »Si trouvé«Seraient les grands gagnants de la soirée.

De nombreux lauréats de la soirée ont été choisis par un panel de juges internationaux du collectif LGBTQ +, qui sont également des professionnels de l’industrie du jeu vidéo. Le prix « Streamer de l’année » et le prix « Readers » ont été décernés par vote du public.

Développeur Robert Yang a également reçu le prix de « Icône Gayming«En guise de reconnaissance pour leurs contributions à l’augmentation de la visibilité du groupe dans l’industrie du jeu vidéo. La cérémonie a été présentée par EA et a présenté le comédien Suzi Ruffell en tant que présentateur lors d’un événement parrainé par Play Station, Xbox Oui Square Enix, avec un total de 100 000 téléspectateurs.

L’événement était organisé par «Magazine Gayming», La seule publication spécialisée dans les jeux vidéo dont le thème central est de le rendre visible et de représenter les membres de la communauté LGBTQ +, qui a commencé ses fonctions en 2019 avec l’éditeur et fondateur Robin Gray.

« Enfers« Réussirait à gagner les prix du » Jeu de l’année « et » Magazine Gayming». « Si trouvé« Obtiendrait » Meilleur jeu indépendant LGBTQ « et » Meilleur récit LGBT « . « Dis moi pourquoi« Gagnerait le prix de la » représentation authentique « et du » meilleur personnage « . DEERE remporterait le prix du « Streamer de l’année ».