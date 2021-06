Les gâteaux de sushi sont à la mode. Voici comment en faire un à la maison

Qui a dit que les gâteaux devaient être sucrés ?

Les magasins de sushis d’Honolulu, à Hawaï, à Atlanta, en Géorgie, servent une nouvelle version du gâteau – du riz blanc au lieu du gâteau blanc et du poisson cru au lieu du glaçage. Et ces gâteaux n’ont fait que gagner en popularité depuis le début de la pandémie.

« Nous avons beaucoup de clients qui ont commandé le gâteau l’année dernière pour rendre leurs célébrations un peu plus spéciales et mémorables », Michael Narito, chef et directeur d’Aloha Cones à Honolulu, qui a plus d’une décennie d’expérience en tant que chef sushi dans Hawaï, a déclaré 45secondes.fr Food. Il prépare environ 25 gâteaux de sushi par semaine – allant de 90 € à 120 € pour des gâteaux de 9 pouces – et doit refuser des commandes parce qu’il est tellement critiqué.

Morceaux de gâteau de sushi servis à Aloha Cones à Honolulu, Hawaï. Michael Narito

« Les gens adorent ces gâteaux parce que c’est quelque chose de nouveau que beaucoup de gens n’ont pas encore vu », a-t-il déclaré. « C’est très différent de votre gâteau traditionnel, et il a l’air et le goût délicieux. C’est un jeu très amusant sur les sushis.

Le restaurant japonais Nakato à Atlanta nécessite un préavis de 24 heures pour ses gâteaux pour occasions spéciales, qui coûtent entre 80 € et 160 € ​​pour un gâteau à sept étages garni de fleurs à base de fines tranches de saumon fumé, de thon et de sériole. Le restaurant familial a commencé à créer ces gâteaux en 2019 et, comme Aloha Cones, a vu des clients les commander pour les anniversaires et les remises de diplômes COVID-19.

Un gâteau à base de sashimi et de riz du restaurant japonais Nakato à Atlanta, en Géorgie. Restaurant japonais Nakato

« Je crois que les gens cherchaient à pivoter et à trouver des moyens uniques et créatifs de célébrer puisque les grands rassemblements n’avaient pas lieu avec la pandémie », a déclaré AUJOURD’HUI Sachiyo Nakato Takahara, qui dirige maintenant le restaurant ouvert par sa grand-mère en 1972.

Narito a commencé à faire ces gâteaux l’année dernière lorsqu’un ami lui a demandé de faire un gâteau d’anniversaire avec des sushis pour son petit ami. Elle a posté sa création sur Instagram et Narito a commencé à se renseigner à ce sujet. Son deuxième gâteau – pour sa filleule – a également explosé sur les réseaux sociaux et la nouvelle a commencé à se répandre.

« La partie que j’aime le plus dans la fabrication de ces gâteaux de sushi est de voir les réactions heureuses des clients lorsqu’ils ramassent leurs gâteaux ou lorsque j’entends à quel point le gâteau a été un tel succès lors de leur rassemblement », a-t-il déclaré. « Cela me fait vraiment du bien à l’intérieur de savoir que les clients sont heureux. »

Narito utilise des ingrédients de sushi de haute qualité pour ses œuvres d’art comestibles, en roulant des ahi (thon à nageoires jaunes) de qualité sashimi dans de magnifiques rosettes et en plaçant des fleurs de dianthus délicates cultivées localement comme décoration.

Et voici la meilleure partie : vous pouvez faire ces gâteaux à la maison, même si vous n’avez pas tous les outils et ingrédients nécessaires pour les versions plus sophistiquées. Vous pouvez remplacer le faux crabe par du thon en conserve et garnir le gâteau de tout ce que vous voulez, des fleurs comestibles aux crevettes tempura.

