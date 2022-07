Les gargouilles de Disney continueront dans une nouvelle série de bandes dessinées

Goliath et le Gargouilles sont de retour! La franchise dark fantasy bien-aimée de Disney revient pour une toute nouvelle saison, mais cette fois sous forme de bande dessinée avec l’aimable autorisation de Dynamite Entertainment. Cette nouvelle nous vient de CBR.com.

Pour ceux qui sont nouveaux, Gargouilles a pris vie pour la première fois en 1994. Produit par Walt Disney Television Animation, le spectacle a duré trois saisons. La série a suivi un groupe de gargouilles, des créatures qui se sont transformées en pierre pendant la journée, mais qui se sont réveillées la nuit pour protéger les châteaux ou les territoires dans lesquels elles ont prêté serment. Lorsqu’un groupe est soumis à un enchantement qui le fait dormir pendant des milliers d’années, il est impuissant face au temps alors qu’il est déplacé de l’Écosse médiévale à la ville de New York d’aujourd’hui. Après avoir fait leur premier réveil depuis des milliers d’années, les gargouilles prennent de nouveaux noms et de nouveaux rôles en tant que protectrices de leur nouvelle maison.

FILM VIDÉO DU JOUR

Gargouilles a été loué à l’époque pour son ton sombre, qui se démarquait de la gamme Disney Afternoon plus colorée et adaptée aux enfants. L’émission a également abordé des sujets plus difficiles que ses homologues n’étaient pas équipés pour gérer, ainsi que des arcs d’histoire plus complexes et des thèmes shakespeariens. Pour cette raison, le spectacle a été comparé à des goûts de Batman : la série animée. La série mettait en vedette Keith David dans Goliath, Ed Asner dans Hudson, Thom Adcox-Hernandez dans Lexington, Jeff Bennett dans Brooklyn, Bill Fagerbakke dans Broadway, Salli Richardson dans Elisa Maza, Jonathan Frakes dans David Xanatos, Marina Sirtis dans Demona, Brigitte Bako dans Angela et Frank Welker dans le Bronx.

La vie de la pierre

Les nouvelles bandes dessinées de Dynamite comprendront les conseils de Greg Weisman, créateur de la série originale. Les bandes dessinées serviront de nouvelle «saison» pour le spectacle, ce qui signifie de toutes nouvelles aventures pour l’équipe pierreuse. Ce ne sera pas le premier pas de la franchise dans la bande dessinée. Gargouilles avait une précédente série de bandes dessinées de Marvel Comics qui s’est déroulée de 1994 à 1995. La bande dessinée a été créée par une équipe qui comprenait Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Joe Madureira, Grant Miehm, Martin Pasko et Mort Todd.

La série a duré onze numéros (initialement douze). Weisman considère cette série comme une continuation de l’émission et a été initialement embauchée pour écrire pour elle, mais en raison d’une annulation anticipée, elle n’a jamais eu l’occasion. Ces bandes dessinées seront également réimprimées par Dynamite en plus de la nouvelle série sous forme de livre de poche, offrant aux nouveaux fans une nouvelle chance de revivre les aventures !

Gargouilles a également fait des apparitions dans Aventures Disney magazine dans les années 1990, ainsi qu’une autre bande dessinée dirigée par SLG Publishing. Cette bande dessinée présente également une contribution de Weisman et des événements continus de l’émission initiale. La bande dessinée a duré de 2006 à 2008, aucune nouvelle n’est venue de Dynamite quant à savoir si ces bandes dessinées seront ou non considérées comme faisant partie du nouveau canon ou seront présentées dans une réimpression similaire à la série Marvel. La société, cependant, a promis que d’autres nouvelles sont à venir.

Gargouilles a eu un fort culte depuis sa première au début des années 90 et continue de captiver le public à ce jour. Le spectacle est actuellement disponible sur Disney + et le premier des nouveaux livres Dynamite devrait sortir au quatrième trimestre de 2022.