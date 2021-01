Les gardiens de Stan Lee Vol. 2 Cameo a été volé aux théories des fans confirme James Gunn

Jusqu’au Avengers: Fin de partie, il y a rarement un grand projet Marvel qui ne présentent un camée de Stan Lee. Dans L’homme fourmi il était barman, facteur FedX Captain America: guerre civile, le chauffeur du bus de Peter Parker à Avengers: guerre à l’infini, etc. Ses camées aléatoires ont pris une signification plus profonde avec son apparition spéciale dans le Les gardiens de la galaxie Vol. 2 qui connectait ses différents rôles à l’écran dans chaque projet MCU. Mais James Gunn a récemment avoué que cette idée brillante n’était pas à l’origine sa création.

Pour ceux qui ne se souviennent pas, Stan Lee est apparu deux fois dans Les gardiens de la galaxie Vol. 2. Il est apparu pour la première fois peu de temps après que Rocket, Groot, Yondu et Kraglin aient sauté de manière erratique dans l’espace pour atteindre la planète d’Ego et sauver Quill. Après que le groupe disparaisse une fois de plus hors de vue, nous voyons un Stan Lee mécontent dans une combinaison spatiale parler à un groupe de Watchers sur un planétoïde lointain et partager comment il y avait « ce temps » quand il était un homme de Federal Express. Il parle de sa camée Guerre civile vers la fin où il a été vu livrer un colis de Steve Rogers à «Tony Stanks».

Il est apparu pour la deuxième fois dans le dernier Guardians of the Galaxy Vol. 2 scène post-crédits et a été vu en train d’appeler les Watchers alors qu’ils commencent à partir, ennuyés par la série d’histoires en cours sur ses multiples apparitions. The Watchers, qui a fait ses débuts en Les quatre Fantastiques # 13 en 1963, sont une race d’êtres anciens qui veillent sur les multiples univers tout en observant une politique stricte de non-interférence.

Lors de la conférence de presse du film en 2017, Kevin Feige avait partagé comment la scène sert à prouver que «Stan Lee existe clairement au-dessus et en dehors de la réalité de tous les films».

« James (Gunn) a eu cette idée et nous avons tourné ce camée et nous l’avons tellement aimé, vous savez, vous le voyez plusieurs fois dans le film », avait-il ajouté. « Nous avons pensé que ce serait amusant de mettre ça et de garder ça là-dedans parce que ça dit vraiment: ‘Alors attendez une minute, c’est ce même personnage qui est apparu dans tous ces films, la même personne. » «

Mais bien avant Gardien de la galaxie 2 a même été conceptualisé, les fans de Marvel avaient essayé de mettre une raison logique derrière la présence récurrente de Lee dans chaque film. Ils avaient déjà déduit que s’il apparaît comme des personnages différents dans les films, c’est la même personne qu’un observateur qui apparaît sciemment lors d’événements cruciaux pour surveiller l’évolution des choses.

Comme c’est le cas avec MCU, les théories des fans et les spéculations sauvages ne vieillissent jamais, peu importe le nombre d’années écoulées depuis la sortie d’un film particulier. Récemment, un utilisateur de Twitter a de nouveau évoqué la signification épique de la brève scène du deuxième film Guardians.

« Rappel quotidien que Stan Lee était canoniquement un informateur Watcher, et jouait le même personnage dans chaque film MCU, gardant un œil sur les héros et leurs aventures. Merci @JamesGunn!

Mais la meilleure partie était James Gunn retweetant instantanément le message et avouant comment il a conçu la scène en premier lieu.

« J’ai volé l’idée aux théories des fans sur Twitter, ce que je trouvais hilarant. »

J’ai volé l’idée aux théories des fans sur Twitter, ce que je trouvais hilarant. https://t.co/QnyfdLSexK – James Gunn (@JamesGunn) 5 janvier 2021

Ce n’est pas la première fois que Gunn admet comment il est venu avec la logique cool derrière les multiples apparitions de Lee à travers le MCU car lors d’une session Facebook Live en 2017, il avait longuement parlé du camée.

«En fait, j’ai lu les sites de fans de Marvel et les forums de discussion Marvel … Une chose que j’ai trouvée très drôle et intéressante est le fait que les gens pensaient que Stan Lee était un observateur … et que tous ces camées qu’il fait font partie c’était un observateur. J’ai donc pensé que c’était l’une des meilleures choses que les fans avaient imaginées. Donc, Stan Lee, en tant que gars qui est soit un observateur, soit probablement un gars qui travaille pour les Watchers, était quelque chose pour lequel je pensais que c’était amusant le MCU. «

Donc, au cas où vous étiez l’un de ces fans zélés de Marvel qui ont également présenté la théorie selon laquelle Lee est un observateur ou son informateur dans le MCU, vous pouvez vous donner une tape bien méritée dans le dos – pour tout ce que vous savez, c’était votre spéculation qui est devenue l’inspiration ingénieuse de Gunn! Au cas où vous auriez manqué le camée de Lee dans tout le chaos sautant dans l’espace et les plans diaboliques d’Ego, alors vérifiez Gardien de la galaxie 2 sur l’application officielle Disney +.

