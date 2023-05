Les Gardiens de la Galaxie Vol. Les scènes post-crédits de 3 préparent l’avenir et le retour surprise de la franchise

Avertissement : Cet article contient des spoilers MAJEURS pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 On s’attendait toujours à ce qu’il mette fin à l’histoire de l’équipe originale des Gardiens. Alors que plusieurs stars de la franchise ont déjà fait savoir qu’elles ne reviendraient pas, la vraie question a toujours été de savoir quelle est la prochaine étape pour l’équipe hétéroclite de défenseurs cosmiques ? Les films étant enfin diffusés dans les salles, les deux scènes post-crédits qui accompagnent le long métrage ont répondu à certaines de ces questions et ont taquiné les prochaines étapes de plusieurs personnages.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met fin à l’histoire de Marvel pour un certain nombre de personnages populaires, ce qui provoque de nombreux changements pour l’avenir de l’équipe. Cela inclut Rocket Raccoon nommé chef de l’équipe par Star-Lord, et dans la scène de mi-crédits, il devient évident que le raton laveur épris d’armes à feu n’a pas perdu de temps pour assembler sa propre équipe, qui comprend un Groot maintenant apparemment adulte. , Adam Warlock, Kraglin, Phyla et Cosmo the Space Dog, ainsi que leur animal de compagnie Blurp. .

La scène trouve Rocket et sa nouvelle équipe sur une planète pour protéger des extraterrestres appelés Krylorians de certaines bêtes méchantes. La scène jette les bases des nouveaux Gardiens de la Galaxie, qui incluent le nouveau du MCU Phyla, qui dans les bandes dessinées est la fille de Mar-Vell – le capitaine Marvel original – mais dans l’itération du MCU est présenté comme l’un des créations du Haut Évolutionnaire. Il semble probable qu’elle rejoigne des personnages comme Clea de Charlize Theron et Eros de Harry Styles, qui ont récemment reçu une très brève introduction en prélude à quelque chose de plus dans les prochains épisodes.





Que se passe-t-il dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ?

La deuxième scène du générique implique Peter Quill de Chris Pratt, qui, après avoir retrouvé son grand-père à la fin du film, est vu en train de prendre son petit-déjeuner et de discuter des tâches banales consistant à s’occuper de la pelouse d’un voisin. La scène montre le grand-père de Quill lisant un journal, qui raconte l’histoire de Kevin Bacon faisant des allégations d’enlèvement extraterrestre – une référence au Spécial vacances Gardiens de la Galaxieet un joli petit coup de pied pour terminer l’histoire des Gardiens de James Gunn avec un petit sourire.

Cependant, alors que l’écran passe au noir, les mots « The Legendary Star-Lord Will Return » apparaissent à l’écran, suggérant que Pratt n’en a pas encore fini avec son personnage. Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir s’il sera de retour avec les Gardiens dans une autre aventure, ou s’il pourrait obtenir sa propre série dérivée de Disney + étant donné qu’il existe un arc de bande dessinée intitulé The Legendary Star-Lord qui pourrait être sur le radar de quelqu’un.

En ce qui concerne les prochaines apparitions des Gardiens, comme beaucoup d’autres héros, aucun plan n’est actuellement annoncé pour plus de films ou de projets solo, mais ils devraient figurer dans Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètes, et il convient de souligner qu’il existe actuellement quatre films sans titre autour de la sortie de ces films ainsi que des machines à sous Disney + à remplir. En bref, les Gardiens de la Galaxie reviendront également quelque part dans le futur.