Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera le volet le plus lourd de la saga

Les deux premiers épisodes de « Guardians of the Galaxy » ont sans aucun doute laissé un fort impact émotionnel sur certains des fans de MCU car leur style d’humour particulier et leurs personnages attachants leur ont permis d’être parmi les films les plus agréables de la franchise, indépendamment de de vos liens avec celui-ci.

Le réalisateur et scénariste James Gunn se prépare à présenter à nouveau cette bande de hors-la-loi de l’espace après s’être fait un nom en tant que cinéaste qui n’a pas peur de présenter des moments de grande crudité émotionnelle dans son travail, anticipant dans une récente interview que la dernière partie de sa trilogie sera beaucoup plus lourde par rapport aux précédentes.

EW vient de publier une interview avec James Gunn le mois dernier, dans laquelle le cinéaste explique que le scénario du troisième volet de « Guardians » est resté en grande partie intact au cours des deux dernières années malgré son licenciement initial du film, et que cela aura sûrement un plus grand impact émotionnel avec le public.

« Pour ‘Guardians 3’, le script a été essentiellement écrit il y a longtemps. J’ai joué un peu avec au fil des ans, mais il est resté essentiellement le même qu’il y a trois ans. C’est très lourd, vraiment. C’est une histoire plus lourde, donc c’est un processus émotionnel à traverser », a commenté Gunn.

Parce que ce sera le dernier volet de la saga, il est naturel que les commentaires du réalisateur fassent allusion à des moments vraiment émouvants, présentant la possibilité de quelques adieux. Récemment, Karen Gillan, chargée de jouer à Nebula, a mentionné avoir lu le scénario avec Pom Klementieff (Mantis), assurant que les deux pleuraient tout le temps.

Avant la première de « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » en mai 2023, en décembre 2022 le spécial Noël de ces personnages sortira sur Disney +. James Gunn assure qu’il sera tourné aux côtés du film et promet que ce sera vraiment amusant pour les fans de la saga. Les Gardiens feront également une brève apparition dans « Thor: Love and Thunder ».