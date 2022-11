Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera le dernier film Marvel de James Gunn

L’auteur et réalisateur de »Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 », James Gunn, vient de révéler que le prochain opus sera son dernier projet au sein de l’univers cinématographique Marvel. Dans une interview, Gunn a expliqué ce que cela faisait de se lancer dans les productions de DC après avoir été nommé chef et PDG de DC. Studios DC.

« Je me sens très à l’aise. Je me sens très bien. Nous l’avons fait », a déclaré Gunn. « Je crois que ‘Spécial vacances Gardiens de la Galaxie‘ est un peu d’amusement stupide dont les Gardiens avaient besoin comme apéritif pour le volume 3, qui est un film énorme. J’avais un plan depuis le début. »

Dans la même interview, Gunn a également parlé du fait qu’une partie de sa motivation pour « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » est de donner à Rocket Raccoon un bon départ. « La raison pour laquelle je devais terminer cela est parce que j’aime le personnage de Rocket plus que tout autre personnage avec lequel j’ai eu affaire auparavant, et je devais terminer son histoire et c’est de cela qu’il s’agit dans le volume 3 », a-t-il déclaré.

Le troisième opus des Gardiens de la Galaxie fera partie de la phase 5 de l’UCM. Ici, nous verrons Peter Quill, joué par Chris Patface à la mort de sa compagne Gamora (Zoé Saldana) après les événements de »Avengers : Infinity War ». Cependant, alors qu’une nouvelle menace émerge, Quill doit rallier le reste des Gardiens pour protéger à nouveau l’univers.

Ce nouveau film suivra » Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special », qui aura un poids important dans l’histoire du volume 3. Le spécial durera au total 40 minutes et arrivera exclusivement sur le service de streaming Disney +.

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » sortira en salles le 5 mai 2023.