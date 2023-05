Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Ramène discrètement Ant-Man Star en tant que nouveau personnage

Le nouveau film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est rempli d’oeufs de Pâques, et cela inclut quelques apparitions intéressantes que de nombreux fans ont manquées. Il y a même une apparition spéciale de quelqu’un qui a déjà un rôle dans l’univers cinématographique Marvel, ayant joué dans deux des L’homme fourmi films, mais pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, c’est comme un tout nouveau personnage. Ce ne serait autre que Judy Greerqui jouait auparavant Maggie Lang, l’ex-épouse de Scott Lang (Paul Rudd), en 2015 L’homme fourmi. Elle a repris le rôle pour la suite de 2018, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.





Plus tôt cette année, Marvel Studios a publié le troisième volet du L’homme fourmi série, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Greer n’a pas été présenté dans la suite en tant que Maggie, et il n’est pas clair si le personnage reviendra bientôt dans le MCU. Pendant ce temps, James Gunn avait toujours des plans pour Greer dans le MCU, alors il l’a choisie comme un autre personnage dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Dans le threequel, elle joue Cochon de guerre, un complice du Haut Évolutionnaire (Chukwudi Iwuji). Bien sûr, la créature est réalisée avec CGI dans le film, ce qui permettrait aux fans de manquer facilement que Greer fournisse la voix du méchant.

Gunn est fan de Greer depuis plus de deux décennies, ce serait donc l’une des raisons pour lesquelles il voudrait la faire venir pour une apparition spéciale dans sa finale gardiens de la Galaxie film. Greer était l’une des stars de Les Spéciauxune comédie de super-héros sortie en 2000, écrite par Gunn et réalisée par Le dernier d’entre nous co-créateur de la série Craig Mazin. Dans le film, Gunn a également joué le personnage de Minute Man, co-vedette aux côtés de Greer en tant que Deadly Girl.





Judy Greer assume deux rôles dans l’univers cinématographique Marvel

Studios Marvel

Le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 camée donne également à Judy Greer la distinction d’être l’un des rares acteurs à avoir deux rôles dans l’univers cinématographique Marvel. Notamment, le copain de Gunn, Nathan Fillion, est apparu dans un nouveau rôle dans le troisième Gardiens film, jouant Maître Karja après avoir précédemment exprimé le Monstrous Inmate dans le premier gardiens de la Galaxie. Bien sûr, le frère de Gunn, Sean Gunn, est également connu pour jouer à la fois Kraglin tout en faisant de la capture de mouvement pour Rocket Raccoon; il exprime également le jeune Rocket dans le nouveau film. Un autre exemple de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 serait Seth Greenm, qui exprime Howard the Duck après avoir joué un petit rôle dans L’homme de fer 2.

Le trio met également en vedette Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji, Linda Cardellini et Sylvester Stallone. Gunn a écrit et réalisé le film, et cela lui servira de final gardiens de la Galaxie film, car il n’est pas prévu de faire un autre épisode.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 joue maintenant dans les salles de cinéma.