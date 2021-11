Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Première photo révélée alors que James Gunn commence le tournage

Même si ce n’est pas un secret, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a commencé la production, et le réalisateur James Gunn a officialisé le début du tournage avec une photo du casting mettant en vedette les principales stars de la franchise. Gardiens 3 a été long à venir, et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu’il n’arrive enfin dans les cinémas en 2023, mais il y a déjà une grande attente pour le trio qui non seulement ramènera le groupe hétéroclite de héros, mais apportera également Adam Warlock dans le MCU après avoir été taquiné sur la scène post-crédit de Gardiens 2, dont nous savons maintenant qu’il sera interprété par Will Poulter.

« Ce fut un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage #gotgvol3 », James Gunn partagé sur Twitter, avec l’image.

Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage #gotgvol3pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz – James Gunn (@JamesGunn) 8 novembre 2021

James Gunn a passé une grande partie du mois dernier à taquiner les plans des nombreux storyboards qu’il a mis en place avant le tournage du film prétendument final de la Gardiens franchise, qui est également actuellement la dernière dans laquelle Gunn s’attend à être impliqué pour Marvel, son avenir immédiat semblant résider plutôt avec DC. Il y a eu un certain nombre de rumeurs et de suggestions sur ce qui pourrait ou non se produire dans le film, mais une personne qui avait déjà signalé que cela pourrait également être la fin de leur voyage Marvel est Dave Bautista.

Les Voir et Dune L’acteur a récemment déclaré à Collider: « Nous réalisons ce film, nous y allons plus tard cette année », a-t-il déclaré. « C’est signé, scellé et livré pour le faire, et j’en suis ravi. » Il a également affirmé que ce film « mettrait fin à cette histoire », suggérant que l’histoire solo du Gardiens peut être complètement terminé. Bien sûr, de nombreux personnages de la MCU ont eu une série similaire de trois films, tels que Iron Man, Captain America et Thor, bien que le dieu du tonnerre soit devenu le seul à passer à un quatrième film avec Thor : Amour et Tonnerre, et nous reverrons Captain America, bien que ce soit sous la forme d’Anthony Mackie et ni de Chris Evans, donc techniquement, l’Amérique d’Evans n’a fait que trois films.

Bautista a exprimé son intention de laisser le rôle de Drax derrière lui après ce film, qui sera précédé des deux Thor : Amour et Tonnerre et le Spécial vacances des Gardiens de la Galaxie qui mettra en vedette son personnage, et a également appelé merveille pour ne pas avoir donné au personnage l’arc de l’histoire émotionnelle que l’on voit dans les bandes dessinées. Si le Gardiens reviendra avec une programmation modifiée à l’avenir est quelque chose que seuls les dieux Marvel – ou au moins Kevin Feige – savent, mais nous devrons attendre mai 2023 pour voir lequel des Gardiens sortir de ce film vivant.

