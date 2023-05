Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Passé 500 millions de dollars et Quantumania alors que MCU Swan Song de James Gunn domine le box-office du deuxième week-end.

Après des années de retards, les problèmes liés au licenciement et à la réembauche de James Gunn et l’accalmie actuelle dans les films MCU, il y avait de très bonnes chances que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 serait un gâchis complet. C’est cependant le monde étrange du cinéma moderne, et cela signifie qu’au lieu de s’écraser et de brûler, la sortie finale du tour actuel des Gardiens a été un succès retentissant, à la fois en termes de critiques et de box-office. Pour prouver son point de vue, le week-end dernier, le film est passé Ant-Man et la Guêpe : QuantumaniaLe total brut de prend la deuxième place dans les films les plus rentables de 2023 et a franchi la barre des 500 millions de dollars pour démarrer.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met fin à l’histoire que James Gunn a commencée il y a près de dix ans, et malgré le film original apportant avec lui un groupe de personnages relativement inconnus au MCU, le film a commencé un voyage que les fans de MCU n’ont pas tardé à embarquer. Maintenant, 9 ans plus tard, Gunn a terminé sa trilogie sur un énorme sommet et a potentiellement donné à Marvel Studios l’un de ses plus grands succès des trois dernières années.

Bien que le succès au box-office soit une chose, les critiques ont également été bien meilleures que certaines autres offres MCU. Actuellement, le film est assis sur une note critique de Rotten Tomatoes de 81% et un score d’audience de 96%. C’est une bonne nouvelle pour Gunn et sa nouvelle entreprise chez DC Studios, car cela montre que lorsqu’il s’agit de faire des films de bandes dessinées qui plaisent à la foule, Gunn parvient à faire ce que tant d’autres n’ont pas réussi à réaliser. Son prochain test viendra avec sa version de Superman, qui est un jeu de balle complètement différent à gagner.

En rapport: Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 : Toutes les retombées potentielles suggérées par le film





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a stimulé le box-office post-pandémique du MCU.