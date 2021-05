Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Obtient la date de sortie de l’été 2023 et le nouveau logo

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a obtenu sa date de sortie officielle de Marvel Studios. Se préparant à commencer le tournage cette année, la suite attendue marquera le retour du scénariste-réalisateur James Gunn à Marvel après avoir fait un détour par DC pour se développer. La brigade suicide. Les fans peuvent désormais mettre une date sur le calendrier, car une nouvelle bobine de sizzle Marvel Phase 4 du studio a dévoilé la date de sortie au 5 mai 2023. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 la date de sortie n’est qu’une partie des nombreuses révélations à venir du clip. Les titres officiels de Panthère noire 2 et Capitaine Marvel 2, avec l’ancien maintenant appelé Panthère noire: Wakanda pour toujours et ce dernier maintenant intitulé Les merveilles. Nouvelles images de Éternels a également été dévoilé, donnant aux fans de Marvel un premier aperçu de l’ensemble de super-héros de ce film. UNE Les quatre Fantastiques Le logo à la fin du clip annonçait la sortie du redémarrage à venir à la fin de la phase quatre du MCU.

Ramener les stars de la franchise, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 mettra en vedette un ensemble comprenant Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill, alias Star-Lord; Zoe Saldana dans le rôle de Gamora; Dave Bautista dans le rôle de Drax le destructeur; Vin Diesel comme Groot; Bradley Cooper comme Rocket; Karen Gillan comme nébuleuse; et Pom Klementieff comme Mantis. James Gunn est également de retour pour servir d’écrivain et de réalisateur. Cela fait suite au tristement célèbre licenciement de Gunn de Disney en 2018 après que d’anciens tweets offensifs ont refait surface, seulement pour qu’ils reviennent sur leur décision et le réengagent l’année suivante.

« Quand vous m’avez demandé ce qui était le plus triste pour moi quand je pensais que c’était parti – et n’importe qui chez Marvel peut vous le dire – c’est cette relation très étrange et attachée à Rocket », a déclaré Gunn à propos de son licenciement dans une interview avec Deadline. « Rocket, c’est moi, il l’est vraiment, même si cela semble narcissique. Groot est comme mon chien. J’aime Groot d’une manière complètement différente. Je me rapporte à Rocket et je ressens de la compassion pour Rocket, mais j’ai aussi l’impression que son histoire ne l’a pas fait. été terminé. «

Taquinant ce qui va arriver dans la prochaine suite Gunn a ajouté: « Il a un arc qui a commencé dans le premier film, a continué dans le second et passe par Guerre d’infini et Fin du jeu, puis j’étais prêt à vraiment terminer cet arc dans «Guardians 3». Cela a été une grande perte pour moi – ne pas être en mesure de terminer cette histoire – même si j’ai été réconforté par le fait qu’ils prévoyaient toujours d’utiliser mon script. «

De plus, Gunn travaille sur un Spécial vacances Gardiens de la Galaxie pour Disney +. Le projet va être filmé pendant la production de Gardiens 3, et Gunn a récemment révélé qu’il avait terminé la première ébauche. Mieux encore, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps Spécial vacances comme nous le ferons pour la prochaine suite du film, car il devrait sortir sur Disney + en décembre 2022.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira en salles un peu plus de deux ans à partir de maintenant le 5 mai 2023. Cette nouvelle nous vient des studios Marvel.

Sujets: Gardiens de la Galaxie 3, Gardiens de la Galaxie