Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 mai enrôler des membres de la distribution de Suicide Squad

gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn aime travailler avec les mêmes acteurs sur différents projets, et cela ressemble à des visages familiers de sa récente sortie de bande dessinée DC, La brigade suicide, pourrait faire le saut vers Marvel dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. On a récemment demandé à Gunn s’il inviterait ou non un acteur ou une actrice de Suicide Squad pour Guardians of Galaxy V3″, ce à quoi le cinéaste a répondu…

C’est une possibilité distincte. https://t.co/UrFRaGyd6w – James Gunn (@JamesGunn) 13 septembre 2021

Maintenant, ne soyez pas tordu, car les acteurs ne représenteraient certainement pas leurs personnages respectifs de DC, mais Gunn suggère que nous pourrions voir des camées de stars de La brigade suicide quand les Gardiens de la Galaxie reviennent pour leur troisième sortie. Ceux-ci seraient probablement similaires à la façon dont Pom Klementieff est apparu à l’arrière-plan d’une scène dans La brigade suicide, bien qu’il soit bien sûr tout à fait possible que John Cena, Margot Robbie ou Joel Kinnaman se voient confier des rôles légèrement plus importants dans Vol. 3.

Apparitions du casting de La brigade suicide peut-être pas la seule chose que la sortie DC et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ont en commun, avec James Gunn suggérant récemment que certains membres de l’équipe de super-héros bien-aimée pourraient suivre la voie de la Task Force X. « Il y a un sentiment de danger beaucoup plus grand pour tous nos personnages [in the Suicide Squad] parce que nous savons qu’ils pourraient tous mourir. Alors que dans Guardians, oui, évidemment j’ai tué Yondu, j’ai tué le gros Groot originel, mais ce n’est pas la même chose. Nous savons que la plupart d’entre eux s’en sortiront vivants. Au moins pour deux films », a taquiné le réalisateur.

Les détails de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 restent sous clé, enterrés dans le coffre-fort de Marvel Studios, mais Gunn a déjà révélé quelques indices sur la direction de l’histoire, déclarant qu’elle impliquera fortement le Rocket Racoon de Bradley Cooper. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début « , a déclaré Gunn à propos de l’intrigue du film.

Le troisième film devrait également conclure les choses à la fois pour cette programmation particulière des Gardiens de la Galaxie et pour le temps du réalisateur James Gunn à la barre. « Pour moi, Guardians 3 est probablement le dernier », a-t-il déclaré à propos de son passage chez Marvel. « Je ne sais pas pour le refaire. Je trouve que, en raison de la possibilité de faire différentes choses dans le multivers DC, c’est amusant. Ils commencent vraiment à ressembler à leurs bandes dessinées. L’univers Marvel a toujours été un peu plus cohérent, et DC a toujours eu plus de bons singles. » Ces sentiments ont depuis été partagés par la star de Drax, Dave Bautista, qui a déclaré: « Vous savez, tout doit se terminer. Et, vous savez, j’ai hâte de conclure avec mes amis et ma famille. » Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est prévu pour le 5 mai 2023.

