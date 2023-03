Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Le temps d’exécution est l’un des plus longs du MCU

En ce qui concerne les films Marvel, parfois plus n’est pas toujours mieux, mais cela n’a apparemment pas dissuadé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 d’avoir apparemment l’une des durées d’exécution les plus longues de la franchise Marvel. Selon un nouveau rapport de La Directele chant du cygne MCU de James Gunn arrivera à 2 heures et 29 minutes, soit douze minutes de plus que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et le lie comme le quatrième film le plus long du MCU aux côtés Avengers : guerre à l’infini.





Bien sûr, nous savons tous combien a été emballé dans le film Avengers, ce qui suggère que Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 a beaucoup d’histoire à raconter, mais pourrait-il la raconter dans un temps plus court ou la longue offre va-t-elle être un divertissement mur à mur?

L’essentiel à retenir sur Gardiens de la Galaxie Vol.3 est que c’est apparemment l’aboutissement des nombreuses intrigues en cours au sein du groupe de super-héros, dont beaucoup ne reviendront pas après ce film. Cela signifie qu’il y a beaucoup de détails à régler, surtout si l’on considère les événements des deux Avengers : Fin de partie et le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sont à prendre en compte, ainsi que l’arrivée tant attendue d’Adam Warlock, le High Evolutionary, l’histoire de Rocket… il faut près d’une demi-heure rien que pour parler de ce qui va figurer dans le film, alors peut-être que le temps d’exécution est plus que justifié .





Guardians of the Galaxy Vol.3 sera une fin émotionnelle pour la franchise

Studios Marvel

Alors qu’une nouvelle itération des Gardiens de la Galaxie se poursuivra probablement dans le MCU, James Gunn a déclaré à plusieurs reprises que c’était la fin de la trilogie qu’il avait initialement l’intention de faire et cela signifie qu’il y aura des adieux difficiles à venir. le triquel. Alors que Dave Bautista n’a pas caché que c’était la dernière fois qu’il jouait à Drax, pour beaucoup d’autres personnages, il y a un point d’interrogation quant à savoir s’ils vivront pour se battre un autre jour ou sortiront dans un flamboiement de gloire.

Alors que chaque film Marvel a ses secrets à garder, Gunn a précédemment déclaré que les fans ne devraient pas trop s’inquiéter des spoilers Internet, mais il a averti qu’il y aura des choses qui peuvent être trouvées sur Internet que certains ne voudront peut-être pas lire. préalablement. Cependant, il a finalement déclaré:

« Je ne pense pas que votre plaisir du film sera beaucoup diminué en les connaissant. »

À partir du moment où un film est présenté en première et lorsque les premières critiques commencent à arriver, il est difficile d’éviter complètement les spoilers à moins que vous ne soyez l’un des premiers à voir le film lors de sa sortie générale. C’est l’une des raisons pour lesquelles les films de Marvel Cinematic Universe ont tendance à se frayer un chemin vers un box-office spectaculaire le week-end d’ouverture, puis à plonger immédiatement la semaine suivante. Bien que la perspective d’une grande sortie de Marvel sur Disney + dans quelques mois ait certainement vu plus de gens prêts à attendre pour voir de nouveaux films plutôt que de s’aventurer au cinéma, il n’y a aucune raison de suggérer que Gardiens de la Galaxie Vol.3 offrira une autre grande ouverture au box-office pour la franchise.