Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est trop grand pour une galaxie taquine James Gunn

Le plus longtemps, gardiens de la Galaxie Les fans ont eu peu d’informations sur le troisième opus à venir de la franchise, que le cinéaste James Gunn revient à la barre et qui est présenté comme le dernier film que Gunn réalisera pour le MCU avant de passer à d’autres franchises. Un fan a récemment demandé à Gunn de donner des mises à jour concernant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et Gunn obligé en promettant une aventure cosmique épique trop grande pour une galaxie.

«Nos concepteurs et génies du développement visuel sont occupés à créer de nouveaux designs fantastiques d’autres mondes et êtres extraterrestres. Je ne suis pas sûr que la galaxie soit assez grande pour toute cette magie. Celle-ci. Une. Est. Énorme. Je suis excité. # Vol3 «

le Gardiens La franchise est devenue l’une des séries MCU les plus populaires depuis ses débuts, bien qu’elle soit basée sur un groupe obscur de personnages de bandes dessinées Marvel. Parmi toutes les aventures spatiales, les blagues et les personnages loufoques, ce qui a fait ressortir la série, c’est l’accent mis sur les thèmes de la famille au sein d’une équipe de super-héros.

La précédente gardiens de la Galaxie film a vu Peter Quill alias Star-Lord rencontrer son père perdu depuis longtemps. Malheureusement, Peter découvre que son père est un être céleste de la taille d’une planète qui a tué sa mère et complote pour conquérir l’univers. Peter retrouve ses camarades Gardiens pour vaincre son père à la fin, mais la victoire porte un lourd tribut avec la perte de son père de substitution Yondu.

L’histoire des Gardiens s’est poursuivie avec Avengers: guerre à l’infini et Fin du jeu, qui a vu Gamora être tuée par son père Thanos pour récupérer la pierre d’âme. Au bout du Fin du jeu, une Gamora du passé a sauté dans le présent, sans aucun souvenir de son temps passé avec les Gardiens.

Maintenant, le suivant gardiens de la Galaxie Le film verra vraisemblablement l’équipe de héros de l’espace se lancer dans un voyage pour ramener Gamora dans le giron. L’équipe devrait également faire une apparition dans le prochain Thor: l’amour et le tonnerre, qui suit avec les scènes finales de Fin du jeu, qui a vu Thor faire une pause de la Terre et Asgard pour rejoindre les Gardiens dans leur nouvelle mission. Dans un précédent tweet, James Gunn avait confirmé que lui et Amour et tonnerre Le réalisateur Taika Waititi restait en contact concernant les différents personnages qui apparaîtront dans leurs deux films.

« @TaikaWaititi fait un excellent travail – le script est incroyable. Nous avons discuté avant qu’il ne commence à l’écrire pour savoir où se trouvent les personnages et où ils vont et il a lu le script du Vol 3, puis j’ai lu son script et partagé mes pensées . «

Maintenant que le monde a traité plus d’un an sans nouveau film MCU, l’anticipation du prochain Gardiens flick augmente de plus en plus. Écrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Le tournage débutera en 2021. Sa sortie actuelle est prévue pour 2023.

