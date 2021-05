Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est probablement la fin pour Drax dans le MCU

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pourrait s’avérer être la dernière sortie pour l’adorable mastodonte Drax, dit la star de retour Dave Bautista. Alors que les détails de l’intrigue pour le troisième opus de la franchise restent actuellement quelque chose d’un mystère, Bautista a révélé que les jours du personnage pourraient être comptés, bien que l’acteur soit très désireux de faire un film de copain Drax & Mantis une fois évoqué.

« Il y a eu des discussions pendant un moment sur un film de Drax et Mantis. C’était vraiment parce que c’était l’idée de James Gunn. Il voulait vraiment faire un film de Drax et Mantis. Il me l’a présenté. Je pensais que c’était une idée géniale. , mais je n’ai entendu aucun suivi du studio. Je ne pense pas qu’ils soient très intéressés, ou cela ne correspond pas à la façon dont ils ont tracé les choses. Mais à part ça, non. Je veux dire , en ce qui concerne mes obligations, j’ai Guardians 3, et ce sera probablement la fin de Drax. «

Bien que cela ne ressemble pas à merveille avez des projets pour aller de l’avant avec l’idée de James Gunn pour une sortie Drax et Mantis, ne craignez pas les fans de Drax, car Bautista est toujours sur le point de revenir pour l’une des nombreuses autres suites de Marvel, Thor: l’amour et le tonnerre, aussi bien que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le troisième film des aventures spatiales de Star-Lord et de son équipe a récemment reçu une date de sortie en mai 2023, mais malgré cela, Bautista révèle qu’il n’a pas encore vu le script.

« Je ne sais pas quel est le scénario du troisième film, pour être honnête avec vous. Il y a eu un scénario il y a des années qui va évidemment devoir changer parce que toute la direction de l’univers Marvel a changé. »

Alors que Bautista pense que des changements ont dû être apportés, le scénariste et réalisateur de retour James Gunn a récemment révélé que ce n’était pas le cas, après s’être tourné vers les médias sociaux pour déclarer que «la plupart des ajustements ont été des choix créatifs. Le chemin des Gardiens a été mis depuis longtemps. » Donc, en fonction de ce qui se passe lors des événements de Vol. 3, Le temps de Bautista en tant que Drax n’est peut-être pas aussi conclu que l’acteur semble le penser.

Quant à l’idée d’un désordre Drax & Mantis, alors que l’idée semble parfaite pour une mini-série Disney +, Bautista a déjà déclaré qu’il rejetterait une telle notion en raison du maquillage extensif qu’il devrait endurer. « Je n’ai aucune chance de faire une série télévisée avec Drax », a déclaré l’acteur. « C’est un cauchemar de maquillage. Je serais misérable. Ouais, ce maquillage n’est pas amusant. C’est horrible, donc je ne vais pas m’inscrire pour faire une série où je suis dans ce maquillage tous journée. »

Si son temps en tant que Drax prend fin, Bautista aura encore beaucoup à faire, à commencer par celui de Zack Snyder. Armée des morts, qui doit sortir dans certains cinémas aux États-Unis le 14 mai 2021, puis numériquement sur Netflix le 21 mai. L’acteur a également récemment revendiqué plusieurs rôles dans l’univers de DC, révélant qu’il avait déjà ( assez agressivement) s’est présenté comme Homme chauve-souris méchant Bane à Warner Bros. Cela nous vient de Digitial Spy.

