« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » commence la production

La carrière cinématographique de James Gunn a connu des rebondissements intéressants au cours des deux dernières années. Après avoir été licencié de Disney, embauché par Warner Bros pour la suite / reboot « The Suicide Squad » et embauché à nouveau pour continuer son travail sur le MCU, le réalisateur a annoncé le début de la production sur « Guardians of the Galaxy Vol. . 3 ».

Au cours des dernières semaines, Gunn a présenté via ses réseaux sociaux de petits commentaires sur le processus de pré-production de ce film qui réunira Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Pom Klementief (Mantis ), Karen Gillan (Nebula) et les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel (Rocket et Groot, respectivement).

Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage # gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz – James Gunn (@JamesGunn)

8 novembre 2021





« Guardians of the Galaxy Vol. 3 » a de grandes attentes de la part des fans car il s’agit de l’introduction d’Adam Warlock dans le MCU, un personnage qui sera interprété par le Britannique Will Poulter, connu pour sa participation à la comédie « We’re The Millers », la cassette interactive Netflix« Black Mirror: Bandersnatch »ou la trilogie d’action jeunesse« Maze Runner ».

« Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage », a écrit James Gunn via Twitter en partageant une photo avec le casting principal du film.

À l’exception de l’inclusion d’Adam Warlock dans l’histoire, aucun autre détail n’a été présenté sur ce que « Guardians of the Galaxy » réserve aux fans, qui seront sûrement impatients de le voir car Gunn a confirmé qu’il s’agissait de son dernier opus à la saga de ces attachants hors-la-loi de l’espace. Bien que le futur retour de ces personnages ne soit pas exclu, il est peu probable que Gunn soit à nouveau impliqué.

Cet été, lors de la promotion de son film « Gunpowder Milkshake », Karen Gillan a révélé qu’elle avait lu le scénario avec Pom Klementief, assurant que les deux actrices avaient ri et pleuré ensemble en raison de la grande intensité de leur histoire, bien qu’elle n’en ait révélé aucun. détails qui pourraient compromettre le secret autour du projet. « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » a une date de sortie prévue pour le 5 mai 2023.