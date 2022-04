Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 bat le nouveau record établi par The Grinch

Le film de »Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 »Il vient de battre un record puisqu’il vient de remporter le titre de »la production avec le plus grand nombre de dispositifs de maquillage créés pour un seul film ». Le record était auparavant détenu par le film »Le Grinch » avec Jim Carreyoù pour caractériser le personnage, il a dû passer plusieurs heures à se maquiller pour avoir l’aspect verdâtre du Grinch.

« Je viens d’apprendre de nos maquilleurs de Legacy Effects qu’hier ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ a officiellement battu le record du monde de ‘la plupart des dispositifs de maquillage créés pour une seule production’ (battant The Grinch) », a tweeté le réalisateur du film, James Gunn. « Félicitations les gars ! Merci de garder les effets pratiques en vie ! »

L’histoire en direct du Dr Seuss de » The Grinch » a dû appliquer divers types de maquillage et d’accessoires pour différentes créatures de Mount Crumpit à Whoville, et est connue pour son attention méticuleuse aux détails et ses bretelles en latex originales. Même Jim Carrey a déclaré que son processus de maquillage pour le Grinch était une « torture ».

Je viens d’avoir des nouvelles de nos maquilleurs à @LegacyEffects qu’hier #GotGVol3 a officiellement passé le record du monde du « plus grand nombre d’appareils de maquillage créés pour une seule production » (surpassant The Grinch). Félicitations, les gars! Merci de garder les effets pratiques en vie ! —James Gunn (@JamesGunn)

Maintenant que « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » a battu le record de « The Grinch », cela fait un clin d’œil à la pléthore de gadgets de maquillage que le film a dû créer. Le premier film « Les Gardiens de la Galaxie » a nécessité une équipe de 50 maquilleurs experts pour appliquer environ 1 250 prothèses entre les personnages principaux et les figurants extraterrestres sur le plateau.

Le record repose principalement sur tous les ajouts supplémentaires qui doivent être appliqués aux différents personnages, au-delà de leur maquillage, en ajoutant de nouvelles textures à leur visage, ou même une apparence extraterrestre, en parlant de »Gardiens de la Galaxie ». Pour cela, vous devez utiliser toutes sortes de pièces en latex, prothèses dentaires, lentilles de contact, perruques parmi de nombreux autres accessoires.

Connus sous le nom d ‘«effets pratiques», contrairement aux effets générés par ordinateur, ils ajoutent une couche de réalisme à une intrigue fictive en rendant les effets tangibles et des applications réelles.

Sans aucun doute, les fans des films Marvel ont de grandes attentes pour le troisième opus de »Guardians of the Galaxy », car avec la mort récente de Gamora et sa nouvelle version montrée dans »Avengers : Endgame », beaucoup s’attendent à savoir comment cette histoire va continuer.

Zoé Saldana jouera à nouveau Gamora dans le volume 3, ainsi que ses compagnons des livraisons précédentes telles que Chris Pratt, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter et Karen Gillan. » Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » est prévu pour le 5 mai 2023.