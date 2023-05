Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 : Souffrez-vous de maltraitance animale ?

Pandora Bague Marvel Les Gardiens de la Galaxie Feuille Groot

Réveillez le héros qui sommeille en vous avec notre Bague Marvel Les Gardiens de la Galaxie Feuille Groot. Finie main en argent 925/1000e, cette bague est décorée en son centre du visage souriant de l'adorable Groot et de feuilles autour de l'anneau. Ajoutant de la profondeur et de l'éclat à cette bague, les yeux de Groot sont composés de résine façon émail noire appliquée à la main et quatre feuilles sont ornées d'oxydes de zirconium incolores sertis masse. Sa seule parole, « I AM GROOT » (JE SUIS GROOT) est gravée à l’intérieur de l’anneau. Ajoutez cette bague à votre collection pour symboliser votre capacité à devenir chaque jour un peu plus fort(e).