Les Gardiens de la Galaxie Special Holiday sont obligatoires, mais la durée d’exécution est courte

La finale très attendue de James Gunn de sa franchise Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles en mai 2023. Cependant, nous n’avons pas à attendre pour voir nos héros combattre des monstres spatiaux, car Marvel Studios sonne dans la joie des fêtes avec leurs Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie, qui se dirigera directement vers Disney + en décembre 2022. Il serait nécessaire de le visionner pour comprendre ce qui se passe dans Vol.3. Sceptique? Eh bien, selon Gunn, votre visionnage fera toute la différence.

« C’est dans le canon, il s’agit des Gardiens, vous allez apprendre des choses que vous devez apprendre avant le volume 3, et c’est génial, j’en suis vraiment content », explique Gunn. Il dit également qu’ils tourneront le spécial en même temps que le troisième film. « Vous savez, j’utilise beaucoup les mêmes décors, les mêmes acteurs, évidemment. Donc, nous tournons en même temps que le film mais il va falloir le monter bien plus tôt. Mais ce n’est pas long-pas trop long, puisque c’est un spécial Noël », explique-t-il. » Quant à sa durée, Gunn dit que ce n’est « certainement pas une heure, c’est moins de 40 minutes ».

Il faudra peut-être un certain temps avant de voir James Gunn diriger tous les thèmes de super-héros, car il a utilisé le mot « ennuyeux » pour décrire le genre dans quelques interviews récentes. Il dit : « Nous connaissons la façon dont les films de cow-boys se sont déroulés et la façon dont se sont déroulés les films de guerre. Je ne sais pas, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’être un génie pour mettre deux et deux ensemble et voir ce genre de films, et que le seul espoir pour l’avenir de la bande dessinée et des films de super-héros est de les changer. Ils sont vraiment stupides. Et ils sont surtout ennuyeux pour moi en ce moment. «

« Je les ai aimés au début. J’étais vraiment excité quand ils ont commencé à faire ces films. C’était à propos des effets visuels quand j’ai vu Superman comme un gamin. J’aime toujours ce film. D’accord, je sais, c’est un gars sur des fils et un écran bleu avec ce genre d’effets visuels merdiques. Et puis quand Homme de fer est sorti, j’étais dedans. Vous êtes capable de faire voler un gars qui ressemble à un gars qui vole. Et c’était une belle chose à pouvoir faire. Mais si les films ne changent pas, ça va devenir vraiment, vraiment ennuyeux. »

« J’ai toujours été influencé par l’art de Dave Gibbons et par Alan Moore Veilleurs où les costumes ne correspondaient pas parfaitement aux super-héros, et ils avaient un peu de panse. Ils n’étaient pas tous des corps parfaits ; ils n’étaient pas tous beaux. Quand ils se battaient, ils se mêlaient en quelque sorte au stupide truc de Bartleby de se battre dans les bars. Il y a des gens qui essaient de faire des choses différentes avec les super-héros. Ce n’est donc pas une règle à 100% que tout le monde ne l’est pas, mais beaucoup de films de super-héros sont ennuyeux. Et donc pour moi, je pense qu’il s’agit simplement d’apporter d’autres éléments. »

Alors les gars, imprégnez-vous de ses films de super-héros pendant qu’il les lance. Il a dit qu’il changeait de genre. Je suis ravi de voir son projet en développement concernant un Wile E. Coyote.L’histoire se déroule dans l’entrepôt ACME, le fabricant de tout et de tout ce qui est utilisé par les personnages de Looney Tunes, prévu pour 2023. Cette nouvelle est née sur IrishTimes.com. L’image du héros en haut de la page a été conçue par Nova MCU sur Instagram.

Sujets : Spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, Gardiens de la Galaxie