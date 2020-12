Les «  gardiens  » de la galaxie: le personnel de la Force spatiale obtient un nom

Si vous pensiez que l’US Space Force ressemblait à de la science-fiction avant, eh bien, la mise a été augmentée.

La nouvelle branche militaire du pays, qui a été officiellement créée le 20 décembre 2019, a décidé d’appeler son personnel « Gardiens », une décision qui marquera sans aucun doute un flot de références et de blagues aux « Gardiens de la Galaxie ».

« Désormais, les hommes et les femmes de la Force spatiale américaine seront connus sous le nom de Gardiens », a annoncé aujourd’hui (18 décembre) le vice-président américain Mike Pence lors d’une cérémonie marquant le premier anniversaire imminent de la branche.

« Les soldats, les marins, les aviateurs, les marines et les gardiens défendront notre nation pour les générations à venir », a ajouté Pence, invoquant également les termes qui désignent les personnes qui servent dans l’armée américaine, la marine, l’armée de l’air et le corps des marines. (Les militaires de l’autre branche militaire du pays, la Garde côtière, sont appelés «gardes-côtes».)

En relation: Les armes spatiales les plus dangereuses de tous les temps

Le président Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de créer la Force spatiale lorsqu’il a signé la Directive de politique spatiale-4 en février 2019. La Force spatiale a été officiellement mise en place 10 mois plus tard, devenant la première nouvelle branche militaire du pays depuis l’armée de l’air en 1947.

La Force spatiale fait officiellement partie de l’Armée de l’air, tout comme le Corps des Marines fait partie du Département de la Marine.

La Force spatiale « organise, forme et équipe les forces spatiales afin de protéger les intérêts américains et alliés dans l’espace et de fournir des capacités spatiales à la force interarmées », indique l’énoncé de mission de la nouvelle branche. « Les responsabilités de l’USSF incluent le développement de professionnels de l’espace militaire, l’acquisition de systèmes spatiaux militaires, la maturation de la doctrine militaire pour la puissance spatiale et l’organisation des forces spatiales à présenter à nos commandements de combat. »

La création de la Force spatiale s’aligne sur les priorités spatiales plus larges de l’administration Trump, qui se sont concentrées sur le renforcement de la position de leader des États-Unis dans l’espace. Cette position est de plus en plus menacée par la Chine et la Russie, ont déclaré à plusieurs reprises la Maison Blanche et les responsables militaires au cours des dernières années.

Le discours de Pence n’était pas la seule action de la Force spatiale en cours aujourd’hui: l’astronaute de la NASA Mike Hopkins a officiellement été transféré de l’armée de l’air à la Force spatiale lors d’une cérémonie à bord de la Station spatiale internationale.

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.