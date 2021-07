Les gardiens de la Galaxie : James Gunn a confirmé la durée du spécial Noël

Les gardiens de la Galaxie grande popularité grâce à leur participation décisive à ce que l’on appelle le Saga de l’infini du MCU. Dans ce cadre, ils disposaient de deux billets et ont participé à Guerre d’infini et Endgame. Le grand public a découvert ces personnages et en est tombé amoureux. Derrière ce succès se cache James Gunn, qui a quelques projets prêts à être diffusés sur le Marvel Phase 4.

L’un d’eux est le Spécial Noël.

À côté de Tome 3 de la franchise et de la série animée je suis groot, beaucoup de contenu est attendu de ces personnages. Pendant, James Gunn Petit à petit, il révèle ses intentions pour le groupe de héros qui défendent la galaxie et vivent d’incroyables aventures.

Combien de temps le Noël des Gardiens de la Galaxie est-il spécial ?

Les Gardiens de la Galaxie, le Spécial Noël, nous rappelle le court qu’il a présenté Guerres des étoiles aux fêtes de 1978 où Han Solo et Chewbacca ils essayaient d’atteindre le monde Wookiee de Kashyyyk pour célébrer le Jour de la Vie, tandis que l’Empire compliquait ces plans.

James Gunn a confirmé que le spécial sera un court métrage d’environ 40 minutes, qui sera établi dans le canon du Univers cinématographique Marvel, et il faudra le voir avant le troisième opus de la franchise qui arrivera le 5 mai 2023.

« C’est en canon, il s’agit des Gardiens, tu vas apprendre des choses qu’il faut savoir avant le tome 3. C’est super et je suis très content ! »Gunn a dit que le matériel était sera présenté en première à Noël 2022. Jusqu’à présent, il n’y avait aucune nouvelle majeure concernant l’intrigue de ce nouvel opus des héros de marvel.