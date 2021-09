Les Gardiens de la Galaxie de Marvel présentent Cosmo le chien de l’espace dans une nouvelle bande-annonce

Il y avait pas mal de Marvel dans le PlayStation Showcase, n’est-ce pas ? En plus des annonces pour Marvel’s Wolverine et Marvel’s Spider-Man 2, nous avons reçu une toute nouvelle bande-annonce pour l’aventure d’action et de science-fiction prometteuse de Square Enix, Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Dans ce document, nous voyons Peter et le reste de l’équipage s’impliquer dans l’Église universelle de la vérité et leur promesse de restaurer la galaxie à son ancienne gloire. Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples que cela, et les Gardiens se retrouvent comme des héros improbables luttant contre cette organisation. Cue beaucoup de combats, d’explosions et de blagues loufoques.

Ça a l’air d’être une balade amusante, mais qu’en pensez-vous ? Êtes-vous excité pour les Gardiens de la Galaxie de Marvel? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.