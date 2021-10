Les Gardiens de la Galaxie de Marvel mis à l’épreuve : une aventure émotionnelle de super-héros

Après les réactions à Les Vengeurs de Marvel de la part des joueurs et des critiques étaient plutôt prudents, même de nombreux fans jurés devraient le dernier jeu de super-héros de Square Enix œil critique. Vous tous qui êtes à Les Gardiens de la Galaxie de Marvel On peut se calmer d’avance si l’on craint un autre flop potentiel, car cette aventure d’action est bonne devenir – vraiment bon en fait !

« Si on fait ça, on est presque morts. TOHT !

L’accent est bien sûr mis sur les Gardiens respectivement gardiens de la Galaxiecomme ils s’appellent eux-mêmes dans la version doublée en allemand du jeu. La troupe d’antihéros est pas si longtemps sur la route ensemble, c’est pourquoi il y a presque toujours des frictions mineures et majeures entre eux, ce qui les amène entre autres à obtenir une commande bon dans le sable ensemble.

À quel point tout s’est mal passé ici devrait leur devenir plus clair plus tôt qu’ils ne le pensaient : peu de temps après leur mission, ils ont été ciblés par le Nova Corps, des casques bleus intergalactiques, mais peu de temps après, un danger bien plus grand est apparu. Avant de vous en rendre compte, vous vous retrouvez au milieu d’un terrible conflit qui menace de secouer la galaxie jusque dans ses fondements. Les Gardiens seront-ils à la hauteur de leur nom ?

L’histoire passionnante et captivante comprend au cours de celle-ci un peu moins de 16 à 20 heures tout ce que les fans de « Guardians of the Galaxy » veulent – action, émotions et plaisir – et fournit le terreau pour une aventure passionnantequi emmène le groupe sur différentes planètes. Si vous n’êtes pas (encore) fan de la troupe Marvel, n’ayez pas peur : le jeu raconte l’histoire une histoire originale complètement indépendante. Les responsables d’Eidos Montréal le prouvent compréhension profonde pour le modèle de bande dessinée, car les créateurs ont parfaitement capturé les traits de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot.

Tout ne se passe pas comme prévu lors de la première mission. © 2021 Marvel / Square Enix

Ils le démontrent notamment dans le de nombreux dialogues bien écritsqui apparaissent non seulement dans les cinématiques magnifiquement mises en scène, mais aussi dans les sections de gameplay, comme lors de l’exploration du différents emplacements des 16 chapitres de l’histoire, ou en route à bord de votre vaisseau spatial, le Milano. Les voilà Racines RPG du studio qui était responsable de « Deus Ex: Mankind Divided » dans le passé, et c’est là que la plus grande force de l’action-aventure peut vraiment briller : les personnages.

Que signifie être une famille ?

Comme dans diverses histoires comiques et les deux films de la franchise, il ne s’agit pas principalement de sauver la galaxie, mais de le sujet de la famille. Que signifie être une famille ? Comment vous comportez-vous en famille alors que vous n’en avez peut-être jamais eu ou que vous pensez ne pas en mériter une ? Dans de nombreuses conversations, dont le cours change au moyen de décisions régulièrement intercalées influence, le développement du personnage des Gardiens est bien illustré et en tant que joueur, vous pouvez littéralement sentir comment ils fusionnent en une seule unité.

Le thème de la famille joue un rôle important dans « Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ». © 2021 Marvel / Square Enix

Cela culmine dans de très bons petits moments entre les personnages qui sont parmi les points forts du jeu. Au début, par exemple, Drax veut Rocket plusieurs fois Jeter par-dessus un ravinpour qu’il puisse activer un pont de l’autre côté. Nous avons décidé de ne pas le faire et avons dit à Drax qu’il ne pouvait pas faire ça avec un membre de l’équipe. Vers la fin du jeu, Rocket a suggéré à contrecœur que Drax le jette par-dessus un ravin, mais Drax a refusé au motif qu’il était son ami. un membre important du groupe.

En général, Eidos Montréal a toujours réussi à incorporer des moments étonnamment émotionnels dans l’histoire de « Marvel’s Guardians of the Galaxy », le vraiment à coeur marche. Ici, nous avons un aperçu de la moments les plus sombres de la vie de l’antihéros et voir leurs peurs intérieures et les démons auxquels ils doivent faire face. Heureusement, ils ont leurs amis avec eux pour les aider à traverser cela. Le jeu montre les difficultés rencontrées dans le Création d’une famille si insolite émergent et l’effort collectif qu’il faut pour le devenir est absolument exceptionnel.

Les créateurs se sont assurés que l’aspect d’équipe s’intègre vraiment dans presque toutes les facettes de leur jeu, y compris l’exploration et bien sûr les combats. Bien que tu sois seulement comme Star-Lord ou Peter Quill êtes en déplacement, vous n’explorez (presque) jamais les différents environnements seul. Vos compagnons se parlent toujours joyeusement, ce qui renforce le lien avec eux. Ils doivent également les avoir entre eux, car comme dans les bandes dessinées et dans le Univers cinématographique Marvel tout le monde n’est pas doué pour parler des Gardiens de la Galaxie.

« Nous l’avons fait! Probablement… »

Au cours des nombreuses batailles, nous parcourons le champ de bataille en tant que Star-Lords et partageons les deux nos blasters ainsi que nos poings soigneusement sorti. Les deux clubs de tir jouent un rôle particulier, car grâce à la filiation de Peter Spartax, ils ont Forces élémentairesqui veulent être habilement habitués à démonter les différents types d’adversaires. Si cela ne suffit pas, vous avez toujours votre équipe.

Les combats sont amusants et illustrent les forces des personnages. © 2021 Marvel / Square Enix

Moyens un menu en sonnerie vous pouvez donner à Gamora & Co. des commandes courtes pour diverses actions. Chaque personnage a son propre rôle et leurs pouvoirs sont libres se combinent à merveille les uns avec les autres. Groot peut, par exemple, attacher les ennemis avec des racines, après quoi Rocket, par exemple, laisse pleuvoir quelques grenades sur les ennemis. Là certains types d’opposants ont des procédures spéciales obligent, ces affrontements sont agréablement tactiques.

Si tout le reste échoue, vous l’avez toujours le caucus. Au cours de cette manœuvre spéciale, les gardes et le Star-Lord doivent prononcer un bref discours de motivation dans le cadre d’un Événements rapides garder. Si vous réussissez, tous les personnages reçoivent un bref coup de pouce.

Cependant, cela ne change rien au fait que les combats dans « Marvel’s Guardians of the Galaxy » avec un temps de jeu croissant se sentir très répétitif. Cela est dû aux arènes dans lesquelles vous combattez, qui sont souvent très similaires. De plus, le répertoire de mouvements de Peter est assez limitéc’est pourquoi l’action s’use. Les personnages et les blasters Star Lords peuvent être améliorés via un arbre de talents et l’établi, mais les leurs sont toujours les leurs Dans l’ensemble, bien que variées, les options sont tout à fait gérables. De plus, nous n’avons pas trouvé que toutes les actions étaient également utiles lors de notre test.

Cependant, au fil du temps, les combats semblent répétitifs. © 2021 Marvel / Square Enix

Après tout, quelques-uns offrent un changement par rapport à l’action des mini-jeux créatifs ainsi que des énigmes environnementales plus petitesdans lequel les différentes forces des personnages individuels entrent en jeu. Rocket peut pirater les terminaux et Drax briser les murs fragiles. Même Le blaster de Pierre sont utilisés encore et encore pour se frayer un chemin. Cependant, comme les batailles, les énigmes s’usent également avec le temps car ces structure souvent très similaire et se répéter en conséquence.

Les beaux mondes rencontrent les incohérences techniques

Nous n’avons pas grand-chose à nous reprocher au Graphismes et style visuel du jeu, parce que les personnages et les différentes planètes et stations spatiales que nous explorons dans « Les Gardiens de la Galaxie de Marvel » sont vraiment époustouflants. Il y a dans ça aventure linéaire en solo Bien qu’il n’y ait toujours qu’un seul chemin principal, celui-ci est toujours magnifiquement conçu et impressionne de nombreux détails et secrets dans les domaines.

De plus, il y a généralement des animations fluides ainsi qu’un éclairage d’ambiance et des effets de particules élaborés. Celui-ci est complété par un bande-son rock de conduite et de bons germanophones, même si le doublage anglais est un peu en avance en comparaison directe.

Certains lieux sont magnifiquement conçus © 2021 Marvel / Square Enix

Cependant, l’aventure d’action est en cours techniquement pas toujours complètement rond même si nous avons la PlayStation 5 Patch du jour 1 déjà installé. Il y avait des pop-ups de texture réguliers, des objets vacillants, des textures vacillantes et même une fois qu’une section entière du niveau avait disparu après que nous soyons rentrés dans une zone précédemment fermée. De plus, de temps en temps Entrée du contrôleur non reconnue. Bien sûr, tout cela ne rend pas le jeu injouable, mais cela diminue l’atmosphère atmosphérique et est au vu de la sinon qualité requise du titre simplement ennuyeux. Il y a encore du travail devant Eidos Montréal.

