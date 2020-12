Les «  Gardiens de la Galaxie  » auront un spécial de Noël à Disney

Il a été annoncé que « Les Gardiens de la Galaxie Spécial vacances » va venir a Disney + dans 2022 de la main du scénariste et réalisateur, James Gunn.

Après le succès des deux premières bandes de ‘Gardiens de la Galaxie’, Gunn a transformé une série de personnages dont je n’avais pas entendu parler auparavant en superstars de cinéma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn confirme que le scénario de « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » est terminé

Les personnages de la franchise ont également fait des apparitions dans ‘Avengers: guerre à l’infini’ et ‘Avengers: Fin de partie’, et on s’attend à ce que Seigneur étoile participer à ‘Thor: l’amour et le tonnerre’, mais ce ne sera pas avant ‘Les gardiens de la galaxie Vol.3’ que l’équipe d’origine se réunira pour de nouvelles aventures (ou est-ce prévu).

Lors de l’événement annuel de Disney, Journée des investisseurs, Studios Marvel a annoncé que la franchise de ‘Gardiens de la Galaxie’ aura une nouvelle et originale spéciale qui sera présentée en première Disney + il 2022, qui sera écrit et réalisé par James Gunn, en attendant que toute l’équipe revienne à l’écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chris Pratt rejoint le casting de « Thor: Love & Thunder »

Une série de courts métrages a également été annoncée qui atteindra Disney + titré, «Je suis Groot».

D’un autre côté, Disney a également annoncé un nouveau film prequel de ‘Histoire de jouet’ basé sur le caractère de Buzz l’Éclair, dont la voix sera interprétée par Chris Evans.